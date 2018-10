Dura previa al US Open

Los tenistas mexicanos Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela participaron con sus respectivas parejas en el Winston Salem Open, evento ATP 250 que sirve como preparación de cara al último Grand Slam del año, el Abierto de los Estados Unidos.

Tras haberse coronado por primera vez en la ATP con su título en Los Cabos unas semanas atrás, el mexicano Reyes Varela cambiaría a su pareja habitual, Marcelo Arévalo de El Salvador, por el americano, Nicholas Monroe, solo por esta semana. Para su mala suerte, la combinación norteamericana no funcionó ya que la dupla fue eliminada en la primera ronda a manos de Marcus Daniell y Wesley Koolhof por parciales de 6-3 (3)6-7 10-12 en un encuentro que tuvo un final no apto para cardiacos el cual pudo haberse definido en favor de cualquiera de ambos bandos.

Por su parte, el nacido en Veracruz, Santiago González haría equipo con el brasileño, Marcelo Demoliner, y a pesar de caer en la segunda vuelta, la dupla México-Brasileña se fue del torneo con buenas sensaciones. González y Demoliner lograron derrotar a los preclasificados número uno del torneo, Lukasz Kubot y Marcelo Melo en tres sets por 6-3 3-6 10-5 en un gran resultado para ellos pero se verían eliminados una ronda después por Aisam Qureshi y Artem Sitak en mangas corridas de 4-6 3-6.

Los mexicanos emprenderán su viaje esta semana a Flushing Meadows, Nueva York para disputar el US Open. De esa manera Reyes Varela estará formando parte del cuarto Grand Slam de su carrera mientras que González participará en el evento americano por novena ocasión consecutiva ya que la últma vez que no asistió al US open fue en el 2009. Luego del torneo estadounidense, ambos se reportarán en Montevideo, Uruguay con el equipo nacional de Copa Davis que enfrentará a Uruguay en la final del Grupo II de la Zona Americana.