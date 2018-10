Hans Hach gana la dupla en Tiburón

El ex jugador universitario de Abilene Christian University, el mexicano Hans Hach, consiguió levantar su primer título ATP Challenger el pasado fin de semana cuando se coronó campeón del torneo de Tiburón, California haciendo pareja con el australiano, Luke Saville.

La dupla conformada por Hach y Saville logró entrar al cuadro principal de dobles luego de ganar dos rondas en la calificación y ese gran ritmo que consiguieron desde la fase previa, parece que les ayudo a llevarse la presea en el torneo del norte de California. El mexicano y australiano consiguieron vencer a rivales de calidad desde las primeras rondas incluyendo a la parte preclasificada número uno del torneo, Marcelo Arévalo y Roberto Maytin en la segunda vuelta por parciales de 2-6 7-6(3) 10-6, logrando así ganar el partido más complicado que enfrentaron en todo el torneo.

Tras ganar cinco partidos y solo perder un set, Hans y Luke llegarían al partido por el campeonato en donde mostrando un nivel de tennis sublime rompiendo el saque de sus oponentes en tres ocasiones distintas, vencerían a la pareja española conformada por Gerald Granollers y Pedro Martínez por parciales de 6-3 6-2 en menos de una hora de partido.

Cabe destacar que además de este primer campeonato de Challenger para Hans Hace, hace unas semanas atrás hizo su debut en un Grand Siam participando en el cuadro principal de dobles masculino en el US Open por lo que no cabe duda que el nacido en Sinaloa está viviendo el mejor momento de su carrera. Actualmente Hace se encuentra posicionado en el ranking número 160 del mundo en dobles, lugar que alcanzó precisamente tras su título en California y es de mencionar que es la mejor posición en la que ha estado en su larga carrera tenística. No cabe duda que el tennis mexicano ya tiene a otro jugador en el máximo circuito.