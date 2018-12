Randle aprovecha oportunidades con Pelicans

Aprovechar tus oportunidades, de eso se trata no solo el deporte pero la vida. El día de ayer el ala pívot de los New Orleans Pelicans lo hizo, Julius Randle, quien no es un titular habitual en el equipo dirigido por Alvin Gentry, pero tras la baja de Nikola Mirotic por una enfermedad, hizo su debut en el quinteto inicial y vaya juego que tuvo.

Acompañando a Anthony Davis, Jrue Holiday, Tim Frazier y E'Twaun Moore de inicio, Randle, dio una gran exhibición de baloncesto aportando mucha intensidad en ambos lados de la duela. El jugador de 24 años tuvo la mejor noche anotadora en cuanto a puntos en su carrera registrando 37 en los 39 minutos de acción que tuvo en la duela, eso acompañado de 8 rebotes y 4 asistencias. Lo curioso de esto es que el ala pívot lo logró en tan solo tres cuartos ya que sería expulsado del partido en los últimos minutos debido a llegar a su límite de faltas (6). A la postre, no sería suficiente y los Pelicans serían derrotados por los Clippers por un marcador de 129-126 en el Smoothie King Center.

Randle fue dejado en libertad durante el verano tras pasar 4 temporadas con los Lakers y fue firmado por dos años y #18 Millones de dólares por New Orleans, desde entonces, ha tenido problemas estableciéndose como titular por lo que se ha tenido que conformar con su rol viniendo con la segunda unidad. A pesar de eso, Julius ha conseguido promediar 18.3 puntos en los 25 encuentros que ha disputado con una media de 26.6 minutos por partido.

Será interesante como este equipo puede hacer un impacto en la conferencia oeste y veremos si logran poder volver a clasificarse a la postemporada, lugar donde llegaron el año pasado pero cayeron con los Warriors por 4 juegos a 1.