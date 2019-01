Scotty Pipen Jr. irá a Vanderbilt

Luego de su gran paso por Sierra Canyon, Scotty Pippen Jr, ha decidido que seguirá con su carrera y estudios en Vanderbilt University, escuela ubicada en Nashville que ha tenido en sus filas figuras importantes dentro y fuera del deporte como Al Gore y Jay Butler.

El recluta de tres estrellas nacido en California ha recibido mucha atención en su paso por la preparatoria en gran parte gracias a que es el hijo de una leyenda NBA, miembro del Hall of Fame, siete veces All-Star de la NBA y seis veces campeón, Scottie Pippen, pero eso no le ha impedido demostrar lo que es capaz de hacer en la duela.

Rankeado dentro de los mejores 40 reclutas de la nación en la clase del 2019, Pippen anunció a través de su cuenta de twitter su compromiso con los Commodores en donde agradeció a todo su equipo de trabajo que lo ha apoyado desde el día uno. ''Me gustaría agradecer a dios por bendecirme y hacerme capaz de jugar el deporte que amo. También me gustaría decirle gracias a toda mi familia y amigos que siempre me apoyo para llegar al lugar donde me encuentro ahora. Por último, los entrenadores que he tenido así como los que me reclutaron son los que se merecen el crédito. Habiendo dicho esto, me gustaría anunciar que me he comprometido a jugar con Vanderbilt University empezando en el otoño de este año'', escribió.

El base de seis pies de altura también pensó en defender los colores de escuelas como University of San Francisco, University of California Santa Barbara y Washington State University pero decidió cambiar de costa para seguir su evolución como basquetbolista.

Pippen se une a Dylan Disu y Austin Crowley como los jugadores que se unirán al equipo a partir del siguiente semestre.

Vía: Baller Visions.