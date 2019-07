Drake honra a Durant en su último éxito

Drake se ha visto relacionado al mundo del baloncesto desde que se convirtió en gran aficionado del equipo de su ciudad, los Toronto Raptors. No tardó mucho para convertirse en un ícono de la organización, ya que el artista fue nombrado como embajador global de la franquicia y también fue clave para que los Raptors llamaran a su lugar de entrenamiento el 'OVO Athletic Centre', en honor al rapero.

Apenas unos meses después de que Toronto se convirtiera en campeón de la NBA por primera vez en su historia, Drake colaboró con Rick Ross en la canción 'Gold Roses', cuyo lanzamiento fue el pasado viernes 26 de julio.

'Drizzy', mencionó a su amigo Kevin Durant, ex jugador de los Golden State Warriors, quien sufrió una lesión en el Juego 5 de la serie, la cual lo mantendrá fuera por el próximo año. Lo que dice el nacido en el '6ix' es un juego de palabras, haciendo referencia a que espera que Durant pueda hacer un fuerte regreso a la NBA.

All smiles, Kevin Durant trials

Had to blow it on the court, I must have blew a milli’

I’m walkin’ on all charges, that’s my new Achilles

Posteriormente en la canción, Drake también hace referencia a uno de los dueños de los Raptors, Ryan Tanenbaum, mencionándolo y a la vez diciendo que es de su mayor interés colocar el logo de 'October's Very Own' en el Jersey de Toronto, una vez que el contrato del equipo con 'Sun Life Finantial' concluya.

My depositions never surface

Tanenbaum know the logo on the jersey, it's gettin' purchased

Ten years in and y'all yet to hear my most impressive verses

Esta fue la segunda colaboración que Aubrey Graham hace con Rick Ross este verano, considerando que también sacaron la canción 'Money In The Grave', la cual salió al público un día después de que los Raptors ganaran el título.