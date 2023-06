Jaime Jáquez, el mexicano que participará en el Draft de la NBA 2023

Jaime Jáquez Jr., también conocido como “Triple J”, es un jugador méxico-americano que se presenta al Draft de la NBA con intenciones claras de lograr una plaza en alguno de los equipos. Este llega luego de una larga historia con UCLA dónde consiguió el campeonato de la División Este, además de haber conseguido el premio al jugador más valioso del PAC-12 y el premio Lute Olson al jugador más sobresaliente de la NCAA División 1. También ha formado parte dos veces del primer equipo del PAC-12 en los años 2022 y 2023, y del segundo mejor equipo del PAC-12 en 2021.

Jáquez Jr. terminó su carrera universitaria convirtiéndose en el octavo máximo anotador en la historia de UCLA, además del octavo lugar por más robos por partido. Es por esto que, con todos estos reconocimientos, Jaime Jáquez Jr. se declaró disponible para el Draft de la NBA, donde se espera que sea seleccionado en la primera ronda entre los puestos 25 y 30. Este llega promediando 17.5 puntos, 8.1 rebotes, 2.3 asistencias y 1.5 robos por partido, números muy sólidos y todo índica que será parte de la NBA. El alero mexicano destaca por su versatilidad, sus grandes aptitudes defensivas, su capacidad de tiro y liderazgo.

Foto: NBA

¿A qué equipo podría llegar Jáquez?

Jaime Jáquez Jr. fue invitado a varios entrenamientos con diferentes equipos y ha destacado por sus cualidades deportivas y aún más por su aporte ofensivo y defensivo en la duela. Uno de los equipos que más interés ha mostrado han sido los Indiana Pacers, estos buscan sumar un jugador que aporte con su físico y sería un buen apoyo para Myles Turner, centro de los Pacers. Por otra parte, otro equipo que ha sonado fuerte es Los Ángeles Clippers, debido a la lesión de Kawhi Leonard, estos buscan un alero anotador que aporte con puntos desde la pintura abriendo espacios para Paul George. Esas son las opciones que más fuertes han sonado para el mexicano, sin embargo no se descarta que llegue a otro equipo como Portland Trail Blazers, quienes aún no saben si realizarán algún movimiento con Damian Lillard, o con el Utah Jazz que se encuentran en reconstrucción con Lauri Markkanen como figura principal. Otros equipos que podrían seleccionar al mexicano podrían ser Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets, Houston Rockets, Charlotte Hornets o el Utah Jazz.

La NBA realiza una comparación constante entre jugadores disponibles en el draft con jugadores activos en la liga, en el caso de Jaime Jáquez Jr. su comparación ha sido Tobias Harris, alero de los Philadelphia 76ers, ambos comparten su potencia física y buena definición bajo el aro, así como las cualidades defensivas. Sin embargo, una de las zonas de mejora para el mexicano es el tiro de tres, esto será algo en lo que deberá enfocarse para afianzarse dentro de la liga en el futuro.

Jaime Jáquez Jr. buscará integrarse a la liga dónde ya militan algunos de sus ex compañeros como Johnny Juzang con el Utah Jazz y Peyton Watson con los Denver Nuggets, el mexicano no llega solo a este draft ya que sus compañeros Jaylen Clark y Tiger Campbell también buscarán un espacio en la NBA. No se pierdan el draft de la NBA el próximo jueves 22 de junio a las 18 horas por la señal de VAVEL.