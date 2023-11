Previa Packers vs Lions: primer plato para Thanksgiving

Tenemos duelo divisional para abrir el jueves de Acción de Gracias en la temporada 2023, cuando los Lions reciban a los Packers en el Ford Field a las 11:30 de la mañana, el jueves 23 de noviembre.

El equipo de Detroit abre la cartelera del Día de Acción de Gracias, siendo protagonista de esta fecha en la NFL como lo ha sido a lo largo de más de 9 décadas, pues han jugado en 83 ocasiones, mismas en las que ha sido local, en esta importante fecha para los Estados Unidos de América; desde sus inicios cuando eran los Portsmouth Spartans, al día de hoy, que tienen su mejor récord desde 1962.

Esta rivalidad de los Leones y los Empacadores es la más repetida en Thanksgiving con 21 encuentros y donde el equipo de Detroit suma 12 victorias por 8 derrotas y un empate, siendo la última vez en 2013, cuando los Packers cayeron por marcador de 40-10.

In honor of #MaddenThanksgiving, a special coin featuring a silhouette of John Madden on one side (Heads) and a six-legged turducken on the reverse side (Tails) will be used for the coin toss before each Thanksgiving game. pic.twitter.com/pcFQ0Zf5Jq