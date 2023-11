Previa Rams v Packers: dos de viejos conocidos en la NFC

Este domingo a las 11:00 am horario de la Ciudad de México los Rams dejan Los Ángeles para visitar Lambeau Field en un duelo que recuerda pasadas ediciones de playoffs en la NFC.

¿Cómo llegan?

Después de que ambos cayeran en la semana anterior parece que las esperanzas de postemporada para ambas franquicias se esfuman, pues los Empacadores cayeron ante sus rivales divisionales los Minnesota Vikings mientras que los Carneros perdieron en su visita a los Vaqueros de Dallas; ambos por marcadores que se pudieran considerar por paliza.

Si bien no se encuentran matemáticamente fuera de la carrera por los Playoffs el récor de ambos ambos sostienen ya 5 derrotas en la temporada y ocupan el tercer lugar de sus respectivas divisiones por lo que a menos de que cambien radicalmente en la temporada estos podrían ya pensar mejor en la siguiente temporada.

Inclusive ninguno de los dos se reforzó de cara a la fecha límite de cambios, es más los Packers enviaron a Rasul Douglas a Buffalo.

Jugadores a seguir

Jordan Love: El joven QB ha ido en decadencia a lo largo de la temporada, pues si bien comenzó bien el año en los últimos encuentros ha comandado una ofensiva inoperante e incluso ha ligado más intercepciones de anotaciones, habrá que ver si el ex QB de Utah es capaz de cambiar de chip ya que si no lo hace incluso estaría en duda su continuidad en la bahía verde pues se encuentra buscando su renovación pues esta en su quinto año del contrato de novato.

Matthew Stafford: El veterano ex Bulldog de Georgia sigue siendo la mejor opción en los controles para McVay, su ausencia el año pasado condicionó a unos Rams que venían de coronarse y como terminó tocado ante Dallas, el reporte médico indica que será una decisión “Day to Day” así que la presencia del ex Lion determinará en gran parte las posibilidades de LA de pelear el partido.

Las claves del partido

La ofensiva de Green Bay: El principal problema del equipo en los últimos juegos, entre que Jordan Love bajó su nivel ligan ya 5 juegos sin superar los 21 puntos será hora de superar esa marca.

Las ausencias en la ofensiva de LaFleur: Chistian Watson y Aaron Jones son probablemente los mejores jugadores en la ofensiva, ambos han estado resentidos de las lesiones y si sumamos la baja de David Bakhtiari para toda la temporada será hora de que el veterano RB y el joven WR apoyen a su QB si es que gozan de buena salud.

2 vs 1: Después del trade de Rasul Douglas y con Erik Stokes en el reporte de lesionados Jaire Alexander tendrá que arreglarselas para defencer a Puka Nacua y Cooper Kupp, si bien el ex OPOY regresa de lesión y liga dos encuentros sin superar las 30yds será una amenaza.

Cooper Kupp se encuentra sano, después de ausentarse las primeras 4 semanas Foto: Twitter @RamsNFL

El pass rush: Green Bay acumula ya 19 capturas de QB en los últimos 7 juegos, buenos números con Preston Smith, Rashan Gary y Lukas Van Ness superando los 3.0 sacks en la temporada ante unos Rams que tienen lesionado a Rob Havenstein Tackle derecho titular.