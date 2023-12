Capitanes continúa en plan grande: victoria ante los Spurs en casa

La Arena Ciudad de México abrió nuevamente sus puertas a la NBA G-League con el duelo entre los Austin Spurs y los Capitanes que llegaban luego de 6 juegos de visitante. Para este partido, Capitanes sufría las bajas de Kenneth Farried, quien continúa con su proceso de recuperación luego de una lesión en el tobillo, además de Diego Bernard, que se resintió en el calentamiento.

Los dirigidos por Ramón Sánchez arrancaron de buena manera el partido con una ventaja de 15 puntos en los primeros minutos con canastas de Juan Toscano-Anderson y Ethan Thompson, en dónde los mexicanos no carecían de una buena conexión en la duela. Un dato importante del primer cuarto es que 4 de los 5 titulares arrancaron con un triple anotado. No obstante, los Spurs vendrían de atrás para recortar la diferencia y seguir peleando por la victoria. El primer cuarto terminaba con ventaja de 10 puntos para los Capitanes. Michael Carter-Williams brillaba en la duela con múltiples asistencias a sus compañeros para liderar la ofensiva del equipo. Los texanos estaban sorprendidos por el gran regreso de Capitanes y estos no lograban conectar a la ofensiva y sufriendo con faltas constantes en la defensiva por el juego en la pintura de los mexicanos. El segundo cuarto sería dominado por Capitanes jugando la tabla con Maozinha Pereira y Juan Toscano-Anderson. Nos íbamos al descanso con marcador de 56 a 85 para los de Ciudad de México.

Capitanes

Luego del descanso, los locales tendrían su otro gran cuarto del partido haciendo que con anotaciones de Malique Lewis y Ruan Miranda, el equipo terminará de dominar a los Spurs y pusiera diferencia de 44 puntos. El constante ataque de los Capitanes a la pintura ocasionó que tanto Javante McCoy y David Shrive se metieran en problemas de faltas, debilitando al cuadro visitante. Esto permitiría que viéramos más minutos de toda la plantilla de los Capitanes con el fin de darles ritmo y que puedan mostrar su nivel ante la afición mexicana.

Ya en el último periodo, los Capitanes tenían que finiquitar la gran actuación, no obstante, los de Austin tendrían su mejor cuarto, aunque algo tarde para que solo existiera diferencia de dos puntos en el periodo. El retorno del equipo titular de los Capitanes sería suficiente para dar por terminado el encuentro con la séptima victoria del equipo mexicano en la Arena Ciudad de México. Capitanes superaría a Spurs por puntos con destacada actuación de Ethan Thompson, Juan Toscano-Anderson, Trey Burke y Malique Lewis, todos ellos con más de 20 puntos anotados.

Jugador del partido

El jugador del partido fue Ethan Thompson de Capitanes con 32 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, también destacadas actuaciones de Juan Toscano-Anderson con 29 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Por parte de Spurs, Dominick Barlow con 21 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes, fue el jugador más destacado.

Capitanes

Con esta victoria los Capitanes continúan de buena manera la Showcase Cup de la NBA G-League y se colocan en el tercer lugar de la división sur con un récord de 7 victorias y 4 derrotas. Luego de esta victoria, el equipo mexicano recibirá nuevamente a los Spurs el martes 5 de diciembre en la Arena Ciudad de México, seguido de par de duelos ante el Oklahoma City Blue. Recordar que los dos mejores equipos de la división avanzan a la siguiente ronda de la Showcase Cup, por lo que Capitanes tratarán de aprovechar la localía para sumar más triunfos. Todos los juegos de los Capitanes dentro de la NBA G-League se podrán seguir por la señal de VAVEL.