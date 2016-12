El atleta Diego del Real va por medalla mundial para México

Google Plus

El lanzador de martillo Diego del Real ya tiene metas claras para el próximo año 2017, en el cual buscará obtener la primera presea para México en su especialidad en el Campeonato Mundial de Atletismo.

El deportista neolonés ya cuenta con varios logros que lo convierten en un referente del atletismo tricolor, pues entre su palmarés se encuentra el cuarto lugar que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, no obstante, esto no lo hace quitar los pies del suelo y por el contrario, ha sido una motivación para trabajar más.

"Eso de sentirse grande no. Fíjate que los Juegos Olímpicos sirvieron para dos cosas, primero, para ver que sí se puede, que no es algo inviable que un atleta -en una especialidad donde México no ha carburado- haga un papel histórico, porque fue un cuarto lugar con sabor a bronce", explicó.

Asimismo, consideró que la preparación que ha tenido acompañado por su entrenador ha sido la conveniente, por lo que se siente seguro de que podrá llegar lejos esforzándose tal como lo ha hecho: "el camino que vamos trazando es el indicado, entonces, hay que seguir trabajando, porque ya tenemos la confianza de que sí se puede".

Por otro lado, señaló que para el siguiente año ya tiene agendados varios compromisos, entre los que están su participación en el IAAF Challenge Hammer Throw, el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, que tendrá lugar del 4 al 13 de agosto y la Universiada Mundial de Taipei, que se realizará del 19 al 30 de agosto, eventos para los cuales buscará llegar listo y con herramientas bien consolidadas.

"Más que un desarrollo será buscar la consolidación, el ser más estable todavía y el registro que voy a buscar el próximo año va ser los 78 metros, lo cual es un excelente registro, porque hay que recordar que en los Juegos Olímpicos se ganó con 78 metros", comentó.