Sporting renova contrato de Iuri Medeiros até 2019

O Sporting renovou nesta sexta-feira (03) o contrato de Iuri Medeiros, uma de suas grandes promessas. Os responsáveis pela renovação ainda blindaram o jovem atacante com uma multa rescisória de 45 milhões de euros.

"Estou muito feliz. Tenho muito orgulho em representar o Sporting, mais ainda agora, sabendo que irei representar o clube por mais seis temporadas. Prometo muito empenho para continuar a dar muitas alegrias ao clube. Estou aqui há 10 anos e é aqui que quero estar", declarou ao site oficial do Sporting.

Nesta última semana, Iuri foi o quarto jogador revelado pelas categorias de base do Sporting a renovar seu contrato com o clube por um longo período. Os Leões acertaram também a renovação com Betinho (até 2018), Chaby e Ponde (ambos até 2019). Chaby falou sobre sua renovação.

"Sinto-me muito feliz e honrado, é a demonstração da confiança que o Sporting tem em mim. Confesso que não estava a espera de renovar tão cedo, até porque pouco joguei na temporada passada, devido a grave lesão que tive. Agora, o meu objetivo será chegar a equipe principal do Sporting", afirmou o jovem jogador ao site do clube.