Objectivo: terminar com a hegemonia do Dragão

Se nos últimos anos nem Soares Franco, nem Bettencourt, nem Godinho Lopesfizeram frente ao FCPorto, a verdade é que, desde a chegada de Bruno de Carvalho ao comando dos destinos do Leão, a posição adoptada tem sido ativa e muito crítica em relação a tudo o que envolve os actuais campeões nacionais e as arbitragens. O primeiro incidente desta "era Bruno de Carvalho" remonta ao passado Verão, num jogo da Final da Taça de Andebol no qual Adelino Caldeira se desentendeu com o presidente Sportinguista. Daí à chegada ao corte de relações institucionais entre os dois clubes, o tempo voou.

A explosão de raiva em Alvalade

Em 2014, nada mudou. A crítica manteve-se, e ganhou força com o caso "Taça da Liga", no qual o atraso do FC Porto foi declarado doloso pelos órgãos da Liga, mas não pela FPF. O orgão máximo do futebol português limitou-se a atribuir uma multa de 383€ aos dragões e aí a bomba explodiu em Alvalade. O Presidente leonino não concordou com a decisão e acabou mesmo por pedir o recurso da decisão final. Recorde-se que em causa está o atraso no começo do jogo entre FC Porto e Marítimo nos quartos-de-final da Taça da Liga, o jogo do Sporting já tinha terminado, quando Josué bateu a grande penalidade que dava a vitória à equipa portista.

Comunicados, conferências de imprensa e tomadas de posição

Depois do jogo do Sporting frente ao Vitória de Setúbal, a chuva de críticas foi intensa. No dia a seguir ao jogo veio o pedido aos adeptos, em conferência de imprensa, Bruno de Carvalho fez um apelo inequívoco aos sócios, para que se unissem em torno da verdade desportiva. «Os sportinguistas têm de arranjar formas, pacificas, de dizerem basta, formas que as pessoas percebam que estão indignados. Temos visto isso várias vezes, em vários sectores da sociedade que mostram desagrado, e muitas vezes com impacto».Defendendo que o Sporting foi lesado em sete pontos esta época, a tomada de posição não se ficou apenas por aqui: foi emitido um comunicado, no qual se anunicou que seriam expostas à UEFA e à FIFA as críticas em relação a arbitragens, ativando-se os mecanismos legais para acabar com o problema:

«A Sporting SAD informa que deu instruções aos seus serviços jurídicos para procederem litigiosamente, em sede própria, contra todos os responsáveis pelas arbitragens que conduziram no ano passado a que o Sporting ficasse fora das competições europeias e que este ano são responsáveis pela retirada de, pelo menos, 7 pontos no Campeonato Nacional, o que associado à atribuição indevida de pontos aos adversários do Sporting justifica a actual posição do Clube na tabela classificativa. As Taças de Portugal e da Liga também serão alvo de análise.

Serão intentadas, nos termos da Lei, todas as acções admissíveis exigindo as compensações devidas a todos os organismos com responsabilidades nas situações verificadas, seja por intervenção directa em matéria de arbitragem, seja por omissões de tutela, não se excluindo quem quer que seja, incluindo os próprios árbitros, o Conselho de Arbitragem e a Federação Portuguesa de Futebol.

A Sporting SAD informa ainda que vai actuar junto da UEFA e da FIFA, entidades internacionais que superintendem o futebol, dando conta da actual situação da arbitragem em Portugal, que está na origem da actuação litigiosa iniciada, participando inclusivamente das incorrectas actuações dos Conselhos Disciplinar e de Justiça. Está igualmente em estudo, a manter-se a falta de bom senso na nomeação dos árbitros, a possibilidade de, nestes casos, solicitar uma intervenção no sentido de a arbitragem passar a ser feita por árbitros estrangeiros.»

Depois de muitas críticas chegava então a altura de receber o Futebol Clube do Porto. No seguimento de tudo isto surgiu ainda o Movimento Basta em clara resposta dos adeptos ao repto lançado pelo Presidente na conferência de imprensa. No dia do clássico, junto às sedes das claques leoninas, um palco improvisado deu voz a todos os que quiseram puderam falar, incluíndo ilustres figuras como Dias Ferreira e Paulo de Andrade.

O clássico que fez aquecer os ânimos

Ironia ou não, e depois de tantas queixas à arbitragem, o Sporting acabou por ser favorecido. Os leões de Leonardo Jardim acabaram porvencer o clássico com um golo cuja jogada se inicia em fora-de-jogo nos pés de André Martins. No final da partida, na flash interview, Quaresma e Luís Castro foram o espelho da indignação portista. «Penso que fizemos tudo para ganhar. O Sporting não jogou mais que nós. Já que falam tanto dos árbitros, que vejam o golo do Sporting. Estava fora de jogo. Há que continuar a trabalhar. Acredito que o Sporting ainda vai escorregar.», declarou o jogador portista, enquanto que Luís Castro, mais sereno disse apenas que o «lance do golo do Sporting influência a partida. É fora-de-jogo». Já Dias Ferreira, sportinguista assumido, acabou por declarar mais tarde, e num tom irónico que«jogámos à Sporting, e ganhámos à Porto». O homem do apito era Pedro Proença, árbitro reconhecido internacionalmente, e que, curiosamente, nunca tinha visto uma derrota portista.