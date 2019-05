Haas e Evaldo vão vestir a camisola gilista em 2014/2015

Maximilian Hass foi o primeiro reforço, Evaldo seguiu-lhe as pisadas: o Gil Vicente apresentou hoje a sua segunda contratação deste defeso, reforçando o lado esquerdo da sua defesa com a adição do brasileiro de 32 anos, conhecedor rodado do futebol português. O Gil, que arrancou a pré-temporada sem a presença de qualquer novo elemento, contam agora com duas contratações de peso: Haas, central de 28 anos proveniente do SC Braga, e Evaldo, que rescindiu contrato com o Sporting.

Evaldo já passou pelo FC Porto, Marítimo, Braga e Sporting, tendo também actuado durante uma temporada no Deportivo da Corunha, sob empréstimo dos «leões». Agora, em fim de carreira, o lateral que se notabilizou ao serviço dos bracarenses, entre 2008 e 2010, vai trabalhar às ordens de João de Deus, competindo por um lugar no onze com Luis Martins.

Haas irá aumentar o leque de escolhas para o eixo central da defesa gilista, fazendo companhia a Pecks, central que deverá manter a titularidade durante a época vindoura. Para a zona central da linha recuada deverá chegar também o egício Hossam Hassan, de 25 anos, vindo do Al-Masry, aguardando-se ainda a oficialização da contratação. O mesmo se aplica a Marwan Mohsen, avançado (também egípcio e também de 25 anos) que representou o Petrojet durante toda a sua carreira.

Quanto à cobiça referente a alguns jogadores gilistas em destaque na temporada 2013/2014, nenhuma transferência ou saída se confirmou até ao momento, o que deixará João de Deus bastante satisfeito: nem o lateral Gabriel, alvo do interesse de clubes belgas, nem Luan ou Diogo Viana, abandonaram o clube, existindo até declarações que sustentam a hipótese da permanência.

«A minha ambição é sempre ajudar o clube. Há interesses e propostas, mas nada que agrade a mim e ao clube», afirmou anteontem Diogo Viana, extremo de 24 anos. Na mesma linha, Luan e Gabriel abordaram a próxima época, ressalvando que o foco deverá incidir sobre a manutenção da formação na Liga Zon Sagres.