Toni Kroos assina pelo Real Madrid

Ao fim de oito anos Toni Kroos deixou o Bayern Munique, para rumar ao Real Madrid. O médio foi apresentado na passada quinta-feira perante 10 mil adeptos no Santiago Bernabéu, aos quais o novo camisola 8 brindou com as habituais recriações com a bola. Ainda em declarações ao canal do clube germânico o jogador de 24 anos, nunca teve dúvidas sobre a sua saída para a formação espanhola. «Na minha opinião o Real Madrid é a melhor equipa do mundo. Era a minha primeira e única opção», afirmou.

O médio disse ainda que os merengues são uma «equipa magnífica». «Não é novo para mim jogar com jogadores de qualidade, mas é evidente que o Real Madrid tem futebolistas fantásticos», sublinhou. Ao serviço do Bayern Munique conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, três campeonatos, três Taças da Alemanha, uma Taça da Liga e uma Supertaça alemã. O jogador deve começar a treinar, apenas a 5 de Agosto depois de gozar um período de férias, após a conquista do Mundial pela selecção germânica.