Melhor golo do Mundial é de James Rodriguez

Decorria o minuto 28' do jogo entre Colômbia e Uruguai dos oitavos-de-final do Mundial Brasil 2014, quando James Rodriguez recebeu a bola no peito, rodou e disparou para o fundo das redes de Muslera. El bandido haveria de voltar a marcar na segunda parte dando a vitória por 2-0 ao seu país, carimbando a passagem para os quartos-de-final.

No entanto o destaque dessa partida foi mesmo o golo inaugural, que hoje valeu ao agora jogador do Real Madrid o prémio de melhor golo do campeonato do mundo. A votação foi feita pelos usuários registados no site da FIFA, ficando James Rodriguez na frente, seguido do golo de Robin Van Persie apontado diante da Espanha, na goleada da Holanda por 5-1, então ainda na fase de grupos.