Jorge Jesus elogia plantel campeão de 2009/2010

De todos os plantéis que Jorge Jesus treinou, o melhor foi aquele que levou o treinador ao seu primeiro título nacional, na temporada de 2009/2010, sua primeira época de águia ao peito. Na antevisão do jogo contra o Rio Ave, que se jogará hoje, Jesus elogiou o plantel campeão, não deixando ainda assim de reservar elogios à sua actual esquadra.

«Todos os anos os plantéis do Benfica são diferentes. A qualidade do plantel faz com que estejamos em primeiro lugar e tenho a máxima confiança no grupo. Para mim, o plantel mais forte que o Benfica teve foi no primeiro ano», declarou Jesus.

Uma parte significativa do onze tipo do Benfica na época 2009/2010 está actualmente a dar cartas noutros campeonatos, mais competitivos e prestigiados, vestindo a camisola de clubes milionários. Fábio Coentrão (Real Madrid), Javi Garcia (Zenit), Di Maria (Man Utd), Ramires (Chelsea) e David Luiz (PSG) são casos de sucesso, todos eles militando hoje em clubes da primeira linha do futebol internacional.

Da estrutura do plantel faziam também parte jogadores de excelência reconhecida mundialmente, como Pablo Aimar ou Javier Saviola.