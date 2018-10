Vítor Baía discorda de críticas aos árbitros: «Desculpas para o insucesso»

«A classe da arbitragem precisa de paz e que lhe transmitam alguma confiança, porque no deve e no haver todos serão beneficiados e prejudicados. Não é por isso que A, B ou C serão campeões. Esses serão aqueles que tiverem a melhor equipa, os melhores treinadores, aqueles que ao longo da época são os mais regulares», declarou o antigo guarda-redes do FC Porto, Vítor Baía, citado pelo jornal desportivo Record.

Numa altura em que endurece o discurso da estrutura portista contra as actuações das equipas de arbitragem, o ícone portista, antigo «keeper» da selecção portuguesa de futebol, desvalorizou o rol de críticas focalizadas nas performances dos juizes: «Os árbitros são sempre a desculpa para o insucesso da gestão, para o insucesso daqueles que não conseguiram ter uma boa equipa nem o melhor treinador», afirmou.