Calcanhar de Jackson é calcanhar de Aquiles de Sporting

O calcanhar de Jackson Martínez é o calcanhar de Aquiles do Sporting: ou não se lembra? De facto, não é a primeira vez que o avançado colombiano prega uma partida de classe e eloquência ao rival Sporting - o passe mortal para Tello, no clássico do passado Domingo, tem antecedente.

No mesmo Estádio do Dragão, o mesmo Jackson Martínez fizera já uso do seu virtuoso e imprevisível calcanhar direito para marcar, no coração da área, para assinar um grande golo a Rui Patrício, no clássico contra o Sporting em Outubro de 2012. Marcos Rojo, à ilharga, nada pôde fazer para impedir o movimento.

Golo de classe no 2-0 de Outubro de 2012, passe genial para desencravar a marcha do marcador no passado Domingo, ambos os lances polvilhados com a brilhante técnica do calcanhar do avançado do FC Porto - de facto, o calcanhar de Jackson é mesmo um dos calcanhares de Aquilos do Leão...