Jorge Jesus admite ter trocado o nome de Lopetegui propositadamente

«Lopetegui e Capela? Só me engano nos nomes quando quero. Como viu, agora não me quis enganar», afirmou hoje o técnico encarnado, Jorge Jesus, na conferência de imprensa do lançamento do jogo Gil Vicente x Benfica, a realizar-se amanhã, em Barcelos.

O treinador do Benfica, instado a comentar as palavras críticas de Julen Lopetegui acerca da nomeação do juiz João Capela para a partida de amanhã, reconheceu assim que trocou o nome do treinador rival propositadamente, ainda que, noutra ocasião, tenha afirmado tratar-se de um involuntário lapso.

Relembre-se que os dois técnicos escaldaram os ânimos do monótono e aborrecido clássico, quando, no fim da partida, se travaram de razões após comentários de Julen Lopetegui, que, segundo a generalidade da imprensa, ameaçou Jesus devido a este ridicularizar o seu nome.