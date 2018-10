José Mourinho e a dispensa de De Bruyne em 2014: «O Chelsea fez o que estava certo»

Depois de ter perdido de modo retumbante (3-0) com o Manchester City, na passada jornada, José Mourinho voltou a abordar o dossier das contratações do rival. Kevin De Bruyne, médio belga que pertenceu aos quadros do Chelsea, está na iminência de trocar o seu actual clube, o Wolfsburgo, pelo City de Pellegrini, devido às excelentes exibições rubricadas em 2014/2015, na Bundesliga.

A imprensa inglesa fala de um montante a rondar os 70 milhões de euros pagos pelo passe do internacional belga de 24 anos, montante avultado que fará o médio ofensivo regressar à Premier League. O treinador português relembrou a situação de dispensa de De Bruyne (na época 2013/2014) e referiu que o jogador queria sair - «ele não estava preparado para competir, era um rapaz chateado, que se treinava muito mal. Se tens um jogador a bater à tua porta e a chorar para sair, tens de tomar uma decisão.», afiançou.

José Mourinho concluiu, em conferência de imprensa, que fez bem em dispensar o internacional belga, ainda que, agora, o jogador esteja a mostrar potencialidades assinaláveis. «O Chelsea fez o que estava certo. Se o tivéssemos vendido um ano mais tarde teríamos recebido metade. Se alguém aceita pagar por ele o que outros pagariam por Messi ou Cristiano, fica a ideia de que fizemos um mau negócio».