Cristiano Ronaldo apontado aos dois rivais de Manchester

Na presente semana, têm-se propagado alguns rumores no seio da imprensa inglesa que nos indicam que Cristiano Ronaldo poderá rumar à Premier League na próxima temporada. O que ainda não é certo, é o eventual destino clubístico que o melhor jogador do mundo poderá abraçar.

Segundo os relatos do jornal «Daily Press», o Manchester United estará disposto a desembolsar cerca de 110 milhões para assegurar o astro luso que entre 2003 e 2009 brilhou ao serviço dos «red devils». Aliado aos valores históricos da eventual transferência, o jornal britânico refere ainda que o histórico clube sediado em Trafford, desembolsaria um salário a rondar os 19 milhões de euros anuais para o internacional português de 30 anos. Se tal se viesse a confirmar, Ronaldo tornar-se-ia no jogador mais bem pago da Premier League.

Por parte dos responsáveis do Manchester City, o interesse parece também existir. Segundo Graham Hunter, comentador desportivo na estação mediática britânica «Sky Sports» e especialista em futebol espanhol, o plantel dos «citizens» já terá tido conhecimento das negociações. «Os jogadores do Manchester City acreditam que o clube levou a bom porto as negociações com o Cristiano Ronaldo e o Real Madrid nas últimas semanas. Se o facto de eles acharem isso faz com que seja verdade ou não, vamos ver em breve», apontou Hunter.

Ronaldo tem contrato com os merengues até Junho de 2018, estando blindado com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.