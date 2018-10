FC Porto: Confirma-se lesão muscular de Martins Indi

Nova dor de cabeça para José Peseiro relacionado com as lesões no setor defensivo. Bruno Martins Indi, embora tendo feito os noventa minutos, saiu tocado do jogo frente ao Dortmund. As suspeitas de lesão muscular confirmaram-se, com o holandês a sofrer uma distensão na face superior da coxa direita, problema que o deixa, à partida, afastado do jogo frente ao Moreirense.

O técnico português enfrenta agora algumas dúvidas na composição da sua dupla de centrais: só Chidozie parece garantido. Iván Marcano ainda não recuperou totalmente e, caso falhe a partida, deixa Peseiro com duas alternativas: ou baixa Danilo Pereira para a posição de defesa-central, ou aposta numa dupla vinda da equipa B, composta por Chidozie e Verdasca.