Moreirense x Benfica: samba de Talisca e tango de Gaitán acertam o passo para as meias-finais

Em jogo decisivo a contar para a 3ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, o Moreirense recebeu o SL Benfica com os encarnados a esmagarem os homens da casa por 1-6. Os autores da meia dúzia foram Talisca por três vezes, Gaitán por duas ocasiões e ainda o tento solitário de Jiménez. Para os cónegos, Iuri Medeiros reduziu, mas o golo revelou-se insignificante para contrariar a superioridade encarnada. As águias ficam agora à espera de saber qual será o adversário na próxima fase da Taça da Liga.

Primeira-parte: Talisca e Gaitán à velocidade da luz

Em Moreira de Cónegos, Moreirense e Benfica discutiram a qualificação para as meias-finais da Taça da Liga. No lado das águias, destaque para a titularidade de Lindelöf, Samaris, Nélson Semedo, Gaitán e Talisca. Os homens da casa começaram melhor com Fábio Espinho a cobrar um livre directo logo nos primeiros minutos. Na conversão a defesa encarnada resolveu sem problemas. Pouco depois foco para Gonçalo Guedes que furou a defesa do Moreirense acabando por ser derrubado na área por Patrick. O juiz da partida assinalou grande penalidade e Talisca não tremeu inaugurando o marcador ao minuto 12. No lance exactamente a seguir o mesmo Talisca surgiu solto atirando para o fundo das redes do Moreirense para o 0-2. O internacional brasileiro aproveitou uma infantilidade do adversário e bisou depois de um passe de Nico Gaitán ao minuto 14.

De cabeça perdida os cónegos foram surpreendidos pelo mágico Nico Gaitán que que driblou os defesas de forma incrível balançado a rede depois de um passe de Talisca. O brasileiro mudou de papéis com o argentino e fez um passe letal que deu origem ao 0-3 que Gaitán assinou com nota artística. Nota de destaque para este golo de Gaitán que é de levantar qualquer estádio fazendo até lembrar Maradona nos célebres tentos extra-planetários que emocionam os apaixonados pelo desporto rei. Para quem pensava que o ritmo iria abrandar eis que ao minuto 25 foi o Moreirense a festejar. Num lance de génio, Iuri Medeiros contornou os oponentes com classe, reduzindo para 1-3. As águias não demoraram a responder e 4 minutos depois nota para o tento polémico de Raúl Jiménez que atirou para a baliza sem que tenha ficado claro se o esférico ultrapassou a linha de golo.

A verdade é que o ambiente esteve ao rubro no primeiro tempo e em apenas 29 minutos foram marcados 5 golos. No quarto de hora final da primeira-parte, o Benfica controlou a seu belo prazer com trocas de bola constantes sem que o Moreirense tivesse qualquer chance de esboçar uma reacção. A instantes de chegar ao intervalo, Nico Gaitán resolveu pintar outra obra de arte mas o poste negou o tento ao artista argentino. Ao descanso o score ditou 1-4 para os encarnados, resultado justo pelo ritmo louco que Talisca e Gaitán imprimiram nas quatro linhas.

Segunda-parte: Talisca e Gaitán, take 2

Com uma desvantagem tão avultada no marcador, o Moreirense entrou em campo no 2º tempo sem grandes ambições. No entanto, Iuri Medeiros tentou reduzir novamente a desvantagem com um tiro potente que só não deu golo porque Jardel intersectou de forma fantástica. Nesta 2ª parte, o ritmo baixou substancialmente com o Benfica a limitar-se a controlar a posse de bola, criando algumas oportunidades de golo que não conseguiu concretizar. Os actores principais da 1ª parte, Talisca e Gaitán voltaram à cena em Moreira de Cónegos espalhando classe pelo relvado. O brasileiro e o argentino podiam ter ampliado a vantagem nos segundos 45 minutos, mas o guarda-redes Nilson fez valer da sua veterania para defender com segurança.

Talisca brilhou com hat trick | Fonte: facebook oficial SL Benfica.

Ao minuto 75, o melhor jogador do Moreirense tirou da cartola um lance magistral e com o pé esquerdo bombardeou a barra encarnada ficando perto do 2-4. Na resposta, os comandados de Rui Vitória subiram no terreno com o mago, Gaitán a surgir solto na área falhando escandalosamente o quinto. Trinta segundos depois, o mexicano Jiménez não aproveitou a posição privilegiada para marcar, realçando ainda mais a falta de eficácia do Benfica neste segundo tempo.

Ao minuto 82, o brasileiro Talisca sambou perante os adversários e com um tiro potente e indefensável bateu o guarda-redes Nilson pela quinta vez. Com este tiro certeiro, o canarinho é agora o melhor marcador da Taça da Liga, nesta temporada, com 4 golos em 3 jogos. Para finalizar a festa goleadora desta noite, quem melhor do que o Picasso, Gaitán para concretizar o último festejo do encontro. A um minuto dos 90, Gonçalo Guedes descobriu o argentino sem marcação e o mago não facilitou perante Nilson.

A vitória encarnada não sofreu qualquer contestação tratando-se de uma exibição soberba dos comandados de Rui Vitória que controlaram o jogo a seu belo prazer.

Benfica na meia-final: as figuras e as ambições na prova

Neste jogo frente ao Moreirense, o regresso de Nico Gaitán à competição foi um dos maiores destaques. O artista argentino voltou em grande brindando os presentes no estádio com obras de arte incríveis que deixaram os defesas do Moreirense pregados ao chão. O golo mais bonito da noite pertence a Gaitán sendo recomendável ao leitores da VAVEL Portugal ver e rever as fintas, a técnica e a finalização deste jogador que nasceu com um dom para o futebol. Apesar da exibição de Gaitán, relevo também para a actuação bombástica de Talisca que furou as redes contrárias por 3 ocasiões. No Moreirense, Iuri Medeiros fez a diferença mostrando-se a bom nível para regressar ao seu clube de origem, o Sporting Clube de Portugal.

Contas feitas, o Benfica termina o grupo da Taça da Liga com 9 pontos, qualificando-se para a meia-final onde irá defrontar o vencedor da partida que irá opôr esta quarta-feira o Rio Ave e o Sporting de Braga.