FC Porto: Danilo Pereira, o multi-funções "à Porto"

Numa temporada para esquecer dos portistas, valeu, no entanto, a afirmação de um craque que foi disputado por leões e dragões. Danilo Pereira custou 4 milhões aos dragões e tem sido, de longe, o melhor jogador dos invictos em 2015/2016. Seja a central ou a médio, a qualidade está sempre presente. A robustez física, a inteligência táctica, a resistência e o bom jogo aéreo permitem a Peseiro utilizar o médio de origem a central, tendo sempre a certeza que ganha consistência em todo o seu sistema estratégico.

Danilo Pereira remou contra a maré negra dos dragões

Em Julho de 2015, o Clássico entre Porto e Sporting começou fora das 4 linhas. Numa disputa de mercado, leões e dragões esgrimiram argumentos e fizeram de tudo para resgatar Danilo ao Marítimo. Do lado do Sporting, Jorge Jesus entrou em cena e esteve quase a tornar Danilo leão, mas, numa investida perspicaz, Pinto da Costa acenou com 4 milhões aos madeirenses e ofereceu um contrato de sonho ao médio lusitano. De dragão ao peito, Danilo Pereira convenceu Lopetegui, sendo uma aposta regular naquela que era uma opção atípica perante a famosa rotatividade do técnico espanhol.

Danilo é aposta regular no 11 do Porto // Foto: Facebook do FC Porto

É de realçar que, tanto com Lopetegui como com Peseiro, Danilo foi, e tem sido, um dos jogadores mais utilizados, tendo participado até agora em 29 partidas e tendo feito o gosto ao pé por 5 ocasiões. Em termos competitivos, Danilo tem sido provavelmente o trinco mais influente do futebol luso, com caracteristicas incríveis que lhe permitem brilhar no meio campo, podendo também alinhar a central com uma qualidade soberba. O jogador ex-Marítimo tem 1,88m de altura e uma robustez física que impõe respeito a qualquer oponente.

Enquanto médio centro, Danilo é o primeiro muro que dá tranquilidade à defesa, sendo dotado também de uma inteligência táctica que lhe permite ter um posicionamento estratégico que equilibra o sector defensivo e ofensivo. Danilo tem uma resistência incomum e surge em diferentes zonas do terreno com uma facilidade incrível. Seja a pressionar ou a distribuir jogo, Danilo tem aptidão para participar em variadas funções, sendo um trunfo táctico para qualquer treinador. A forma como Danilo surge em zonas de finalização tem sido também uma mais valia, sendo incrível, por exemplo, na partida diante o Nacional, em que o internacional luso jogou a central, e teve ainda assim a perícia para marcar um dos golos da vitória de 4-0 dos invictos.

É a médio que Danilo tem deslumbrado, mas o craque azul e branco já mostrou que pode ser um central acima da média. O seu físico e sentido posicional permitem a Danilo integrar o eixo mais recuado do Porto, tendo uma agressividade positiva que torna muito difícil aos avançados evitar a intensa marcação do atleta invicto. Para Fernando Santos, esta polivalência de Danilo pode fazer com que seja inteligente lançar o lusitano a central, porque no meio campo a concorrência é abismal. Em termos comparativos, basta olhar para o argentino Marcherano que alinha a médio ou a central com a mesma regularidade e qualidade. Com Danilo a central, não só se ganha consistência defensiva, como se ganha também maior critério na saída de jogo.

As raízes de médio oferecem vantagens ao jogo enquanto joga a central, restando a Peseiro e Fernando Santos reflectir sobre qual a posição em que Danilo mais pode brilhar. Mas uma coisa é certa: estamos perante um craque do futebol moderno, um box to box, um atleta que impressiona e que merece, sem dúvida, ser titular das quinas e do FC Porto.