NASCAR Cup: Truex vuelve a ganar en Martinsville

La NASCAR Cup Series disputó su octava fecha de la temporada 2021 en el óvalo de Martinsville Speedway. Joey Logano se quedó con la pole gracias a la fórmula que define la grilla de partida. La largada se vio demorada una hora debido a la lluvia.

ETAPA 1 (130 VUELTAS)

En el inicio Hamlin pasaría a Logano y se escaparía del resto hasta que en la vuelta 37 saldría la bandera amarilla por el trompo de James Davison. 5 vueltas después se presentó la lluvia, salió la bandera roja que terminó durando 18 horas y la carrera se reinició a las 17hs (hora Argentina) del domingo.

Se dio el reinicio pero pocas vueltas después volvió a salir la amarilla, esta vez por el trompo de Kurt Busch. Hamlin se mantendría al frente hasta que en la vuelta 75 sería superado por Ryan Blaney, quien se escapó del resto y se terminó quedando con la etapa. El Top 10 lo completaron: Denny Hamlin, Martin Truex Jr, Chase Elliott, Kyle Larson, William Byron, Alex Bowman, Brad Keselowski, Joey Logano y Christopher Bell.

ETAPA 2 (130 VUELTAS)

En la segunda etapa Hamlin recuperó la punta pero en la vuelta 175 Blaney lo pasaría y nuevamente el piloto del equipo Penske se escapó del resto. La carrera seguiría bajo bandera verde hasta que a falta de 20 vueltas para el final de la etapa salió la amarilla por el trompo de Cody Ware.

Todos entrarían a pits, Blaney saldría al frente y se daría el reinicio pero a falta de 10 vueltas volvió a salir la amarilla, esta vez por el trompo de Ryan Newman. Se reinició la competencia y finalmente Blaney se quedó con la etapa por tan solo 34 milésimas sobre Hamlin. El Top 10 lo completaron:

ETAPA 3 (240 VUELTAS)

La última etapa iba a ser la más accidentada de la competencia ya que se presentaron 8 banderas amarilla, entre ellas un "Big One" en la vuelta 385 donde se vieron involucrados: Kyle Busch, Chris Buescher, Brad Keselowski, Alex Bowman, Michael McDowell, Daniel Suárez, Ryan Preece, Erik Jones, Cole Custer, Anthony Alfredo, Justin Haley, James Davison y Cody Ware.

Blaney le estaba recortando distancia a Hamlin pero durante la última amarilla, ocasionada por el trompo de Chase Briscoe, el piloto de Penske fue penalizado debido a que se llevó la pistola de neumáticos cuando salía de pits. Hamlin seguiría liderando hasta que Truex se acercó y a 18 vueltas del final el piloto del Toyota N°19 pasaría al frente. Chase Elliott también aprovechó la oportunidad y superó a Hamlin por el segundo lugar.

Finalmente Martin Truex Jr se quedó con la victoria, logrando así su segundo triunfo de la temporada y el 29° en la categoría. También es la tercera victoria para el equipo de Joe Gibbs en esta temporada. El Top 10 final lo completaron: Chase Elliott, Denny Hamlin, William Byron, Kyle Larson, Joey Logano, Christopher Bell, Tyler Reddick, Kevin Harvick y Kyle Busch.

Luego de festejar su victoria Truex dijo lo siguiente: "No puedo creer que volvimos a ganar acá. Fue muy divertido al final correr contra Denny. Corrimos limpio y pudimos llegar a la cima. Siempre es difícil competir con un compañero de equipo. Me lo estaba poniendo difícil. Me estaba soltando al salir de las curvas y su coche se tensó. Tuvimos cosas opuestas y eso hizo que fuera difícil pasar. Pero jugamos bien. El entrenador (Joe Gibbs) estará feliz. Mañana será una reunión cordial".

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 2 VICTORIAS 2 JOEY LOGANO Team Penske 1 VICTORIA 3 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 4 RYAN BLANEY Team Penske 1 VICTORIA 5 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 1 VICTORIA 6 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 7 MICHAEL MCDOWELL Front Row Motorsports 1 VICTORIA 8 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing +194 9 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports +75 10 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +68 11 BRAD KESELOWSKI Team Penske +59 12 KYLE BUSCH Joe Gibbs Racing +27 13 AUSTIN DILLON Richard Childress Racing +24 14 RICKY STENHOUSE JR JTG Daugherty Racing +17 15 CHRIS BUESCHER Roush Fenway Racing +7 16 KURT BUSCH Chip Ganassi Racing +5 17 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports -5 18 RYAN NEWMAN Roush Fenway Racing -23 19 BUBBA WALLACE 23XI Racing -33 20 RYAN PREECE JTG Daugherty Racing -35

La próxima fecha de la categoría será en el óvalo de Richmond Raceway. La carrera va a ser el domingo 18 de abril a las 15hs (tiempo del este de los Estados Unidos) y se podrá ver por Fox Sports 3 en Latinoamérica.