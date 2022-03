¡Pelusa es el nuevo campeón!

Finalizó la cuarta temporada de la Liga Panamericana By Pido Mano /Jaknet de Fórmula 1 Xbox One, con sus campeones ya definidos. Por un lado está NXL Jack (México), con quien hemos podido hablar hace un par de días atrás para realizar una mini entrevista sobre sus sensaciones, que le depara la próxima temporada y más, tras conseguir el título de la división beta en la liga LPF1 con Ferrari.



En esta ocasión, fue el turno de SRX Pelusa (Bolivia) que por su parte logró el título en la división reina (Alpha) con mucha categoría... El representante de Alfa Romeo dominó prácticamente toda la campaña, consiguiendo levantar el título fechas antes de que finalice la temporada. Además, junto a su compañero obtuvieron el título de constructores (Equipos) con Alfa Romeo.

Sus numeros:

En la siguiente mini entrevista que le pudimos hacer a pelusa, nos comentaba su perspectiva sobre el debut en la liga panamericana, si continuará o no corriendo entre otras cosas.



1- Prácticamente dominaste todo el campeonato

2- Temporada debut en la liga LPF1, qué te pareció la categoría

3- Cuál es el siguiente paso, ¿te veremos en pista la próxima campaña?

4- Se rumorea que hay varios equipos interesados en ti, vos tenés algún preferente

5- Cuántas horas al día o por semana le metes al simulador

"A finales del año 2021, estaba más o menos unas 5 horas por día en el simulador 6 días de la semana. Actualmente ese número bajó debido a la universidad pero aún así intentó practicar y darlo todo"

"También quisiera agradecer el apoyo incondicional que me dio una persona muy cercana, la cual me dio toda la motivación posible para poder hacer realidad este campeonato. Pd: thanks mich"