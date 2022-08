Puño arriba para "bebu"

La Copa Mundial de Turismo FIA, empieza a encarar el tramo final de temporada 2022... Este fin de semana, se llevó a cabo el segundo Gran Premio de Francia, ahora en el Circuito Anneau Du Rhin (inspirado en Paúl Ricard), donde la victoria se repartió para Nathanael Berton (Francia) y Rob Huff (Reino Unido).

Sin embargo, la Jornada tuvo una gran actuación del binomio argentino Néstor "Bebu" Girolami y Esteban Guerrieri, ambos representante de Honda Racing ALL-INKL.COM Münnich Motorsport... Pole Position, podio y un doble Top 10 le dieron al equipo una buena cosecha de puntos, en el comienzo de vacaciones de verano para la categoría.

Y claro no solo al equipo beneficios el resultado, a Girolami también, ya que a falta de tres fechas, el argentino se encuentra a 35 unidades del líder Mikel Azcona (España).

Tras conseguir su tercera pole de la temporada con 1:26.526, bebu se aseguraba largar adelante del pelotón, con altas chances de lograr una nueva victoria en el WTCR... Sin embargo una buena salida de Berton, le arrebata la posición, Girolami protege el segundo lugar de Magnus y Azcona. Guerrieri que había largado 4° consigue retener la posición en los primeros metros, sin embargo Magnus lo había superado al final de la curva 1.

Se mantienen las posiciones, Bebu atacando a Berton, buscando recuperar la punta, mientras se defiende de Azcona y Magnus, desafortunadamente minutos más tarde, Guerrieri tiene un pinchazo, después de casi ponerse de costado, producto de un golpe de atrás y se ve obligado a entrar en boxes... Posteriormente la carrera de mantuvo bastante lineal en la punta, Bebu finalmente recibe la bandera a cuadros en el 2° lugar, sumando su quinto podio, mientras que Guerrieri termina en el 10° lugar.

En la segunda competencia, Bebu tuvo un buen comienzo, escalando hasta el 8° puesto, aunque no pudo seguir avanzando... El ritmo del Honda era más lento que el de la punta, por lo que se mantuvo en esa posición toda la carrera, teniendo en cuenta la importancia de sumar , no arriesgo, busco terminar la carrera y cerró un buen fin de semana, que era el objetivo.

Guerrieri por su parte, volvió a sufrir otro baldazo de agua fría en la carrera 2, había tenido una buena largada, se posicionó 7 y todo parecía que terminaría en dicha posición, hasta que en la última vuelta y sobre el final de la misma, se ve involucrado en un golpe que lo pone de costado, pudo continuar y terminar pero cayó algunas posiciones, cerrando finalmente en el 10° lugar.

Declaraciones: Honda Racing

"Tomar otra pole position y un podio tiene que ser un buen fin de semana para nosotros. La carrera uno se trataba de hacer una buena salida y lo logré, pero no pude romper la velocidad del otro auto en la primera fila y tuve que ceder la posición. Después de eso, se trataba de defender y estaba muy contento con esto, especialmente manteniendo la posición un par de veces yendo lado a lado en la curva 1, siempre con respeto y juego limpio. En la Carrera Dos no teníamos el ritmo en las condiciones más calurosas y sentí un poco más de subviraje, así que conservé lo que tenía para llegar a la meta."

Néstor Girolami

"Teniendo en cuenta el potencial que teníamos, no fue un domingo fácil. Me golpearon mientras corría cuarto en la Carrera Uno, y eso me dejó fuera de la contienda por los puntos importantes porque bloqueé los cuatro neumáticos y tuve que entrar en boxes como resultado. En la Carrera Dos, realmente no tuvimos la oportunidad de atacar o avanzar. Traté de mantener un ritmo constante en todo momento, luego hubo un poco de confusión porque me golpearon por detrás en la penúltima curva mientras intentaba reducir la velocidad para dejar pasar a Néstor también. Aun así, los coches de delante parecían mucho más rápidos; estaban volando en las rectas."