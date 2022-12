Geras gritó bicampeón

Pasó "The last dance" en la Liga Downforce de Fórmula 1 Esports, en lo que va del 2022... El pasado jueves, la segunda categoría (personalizados), cerró la última semana de noviembre, en el Circuito asiático de Yas Marina, con el Grand Prix de Abu Dhabi.

Y qué mejor manera de cerrar el año, que con otro título bajo los brazos... F1X GerasRyz (México) se quedó con la victoria en la última cita de la temporada y volvió a gritar campeón por cuarta vez en la Liga. LVR Cris (Colombia) terminó como escolta y consiguió los puntos necesarios para retener el subcampeonato, mientras que LVR Óscar (Colombia) finalizó tercero.

Foto: Liga Downforce

Se apagan los semáforos, Antony que había logrado la pole tiene un buen arranque y consigue retener la punta de la carrera en los primeros metros, Tomás mantiene la posición de escolta, mientras que Ronchi se aprovecha de algunos roces para subir al tercer puesto y darle un comienzo espectacular a FLS, ocupando los primeros tres puestos... Banderas amarillas en todo el circuito por DNF de Iceman, aunque no tardaría mucho para que salieran las verdes y reanude la jornada.

Tomás ataca a Antony, el venezolano en un intento por defender la posición, trompea y pierde mucho terreno... Manu hace lo propio con Ronchi y consigue un 2x1 con el incidente de Antony, para ser el nuevo escolta de la carrera. Geras que había largado en el fondo se ubica 5° y se ilusionaba con el bicampeonato, mientras aparece un nuevo abandono, sin coche de seguridad, la jornada continuó su curso, con Tomás intentando escaparse, pero sin éxito, ya que Manu con mejor ritmo lo alcanzaría y con el drs habilitado lo superaría para ser el nuevo líder. Para su mala suerte, un trompo entrando en la recta lo bajaría al cuarto lugar y para la sorpresa, Tomás también tendría un trompo, dejándole camino libre a Cris y a Geras, que no tardaría en atacar.

Llegando al ecuador de la fecha, aparece un nuevo abandono, mientras Geras no dejaba de buscar la punta, Cris a pura defensa la retiene. Comenzaban los trabajos en boxes, después de varias vueltas intentando, Geras va para los boxes, sale 6°, Cris se mantiene en pista, el mexicano intentará un Undercut. Mientras Cris seguía postergando la detención, Geras recuperaba terreno y ya se ubicaba tercero a casi 20 segundos de la punta, hasta que entrando en los giros finales, Cris entra a boxes, pero pierde la posición con Geras que resultó exitoso el Undercut y con Manu.

Foto: Liga Downforce

Sin embargo no tardó mucho en acercarse, ya que la diferencia de compuesto ayudaría (los líderes estaban con duros), un roce de carrera con Manu le daría la segunda posición, para más tarde saltar a la punta, Geras no se pudo defender con el ritmo que traía... Aunque no cedería la posición tan fácil, presionaría y buscaría el error de Cris constantemente, hasta que una sanción por límites de pista hacia Cris, sentenciaba todo, con el segundo lugar Geras estaba siendo bicampeón Downforce, pero él buscaba ganar en pista también.

Se baja la bandera a cuadros, Geras consigue superar a Cris encarando los últimos metros y se queda con todo, la victoria en pista y el título de campeón por cuarta vez... A pesar de la sanción, Cris retiene la segunda colocación, mientras que Óscar sube al tercer puesto y completa el podio.