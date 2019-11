Campeonato de Primera División 2015: resumen VAVEL - Fecha 4

El Campeonato de Primera División 2015 sigue su marcha y en VAVEL seguimos con el resumen completo fecha tras fecha con todo lo que haya dejado cada una y no pudiste verlo. En nuestro cuarto informe repasaremos la gran tarde de Marco Ruben para darle la victoria a Rosario Central, el triunfazo de Belgrano en su visita a Independiente, los inesperados empates de River y Boca, respectivamente, y por supuesto el resto de los partidos.

PARA PONER EN UN MARCO

Olimpo 1 - 3 Rosario Central: triplete de Ruben para seguir en la punta

Luego de ganar los primeros tres partidos (Racing, Tigre y Crucero del Norte), Rosario Central se presentaba en Bahía Blanca en busca del cuarto triunfo al hilo enfrentando a un Olimpo que se encontró en ventaja a través de un golazo de Cobo, con responsabilidad clara de Caranta, pero que no supo aguantar ya que Marco Ruben, quien había dilapidado varias chances para anotar en el primer tiempo, se destapó en el complemento y en 12 minutos dio vuelta el resultado, liquidando el encuentro en los últimos minutos, marcando uno de los mejores goles de la fecha. De esta manera el conjunto de Coudet se mantiene en la cima con puntaje ideal (12 de 12) y ahora aguardará por Temperley, mientras que el Aurinegro se mantiene en el fondo de la tabla con tan solo una unidad.

Goles: Ruben x3 (RC)

Formación de Olimpo: Champagne // Martínez, Parnisari, Moiraghi, Villanueva // Encina (Amoroso), Cobo, Bolaños (Acosta), Porcari (Mansilla) // Royón y Klusener

Formación de Central: Caranta // Álvarez, Pastor, Donatti, Villagra // Cervi (Aguirre), Barrientos (Colman), Musto, Fernández // Niell (Delgado) y Ruben

LO MANDÓ AL INFIERNO

Independiente 1 - 2 Belgrano: no dejó que el 'Diablo' meta la cola

Tras la caída con River Plate, el 'Pirata' visitaba a otro grande del fútbol argentino como Independiente, a pesar de que los números del Rojo en su cancha no vienen siendo favorables, y la noche del sábado no iba a ser la excepción. Si bien el equipo de Almirón arrancó mejor y se puso en ventaja con el golazo de tiro libre de Mancuello a los 21 minutos, se replegó demasiado y le cedió terreno a Belgrano, quien llegó a la igualdad a través de Rigoni en el minuto 36. En el complemento el nivel del partido disminuyó y las acciones se emparejaron, aunque Ceballos ignoró un claro penal a favor del elenco cordobés. Igualmente, a falta de quince minutos para el final Parodi se avivó, robó una pelota en el área del Rojo, fue derribado, penal para los dirigidos por Zielinski, gol de Claudio Pérez y tres puntos de oro para un Belgrano que llegó a los 7 puntos, mientras que Independiente volvió a fallar ante su público y se mantiene con la misma cantidad de unidades.

Goles: Mancuello (IND), Rigoni (BEL) y Pérez (BEL)

Formación de Independiente: Rodríguez // Toledo, Aguilera, Cuesta, Tagliafico // Pisano (Benítez), Rodríguez, Mancuello, Papa (Graciani) // Valencia (Riaño) y Albertengo

Formación de Belgrano: Olave // Saravia, Pérez, Lema, Escudero // Rigoni, Farré, Prediger, Zelarrayán (Velázquez) // Márquez (Parodi) y Óbolo (Bengston)

UN EMPATE MONUMENTAL

River Plate 2 - 2 Unión:dos puntos que se fueron

Lo que parecía ser un partido accesible para el Millo, a pesar de presentar un equipo mezclado entre titulares y suplentes, terminó siendo un empate con sabor a derrota por como se dieron las cosas. En media hora el conjunto de Gallardo ya ganaba 2-0 con goles de Cavenaghi y Driussi, producto de una gran presión y errores infantiles de la defensa tatengue. Pero el haber despilfarrado tantas situaciones para estirar la ventaja River lo terminó lamentando, ya que en en el complemento el nivel colectivo fue decayendo, aparecieron algunas imprecisiones y Unión se animaba, presionaba y en el minuto 54 llegó al descuento a través de Gamba, mientras que a falta de quince minutos para el final Malcorra de tiro libre (con un grosero error de Chiarini) decretó el empate y el baldazo de agua fría para el Millonario, quien dejó escapar dos puntos, mientras que el Tatengue se llevó una muy valiosa unidad que lo mantiene invicto en el campeonato.

Goles: Cavenaghi (RP), Driussi (RP), Gamba (UNI) y Malcorra (UNI)

Formación de River: Chiarini // Solari, Mammana, Balanta, Urribarri // Ponzio (Martínez), Rodríguez // Mayada, Driussi // Simeone (Mora) y Cavenaghi

Formación de Unión: Castro // Brítez, Guerreño, Sánchez, Zurbriggen (Guerra) // Montero (Caballero), Martínez, Rivas (Villar), Malcorra // Triverio y Gamba

EMPATÓ Y PERDIÓ LA PUNTA

Colón 1 - 1 Boca Juniors: el 'Sabalero' frenó a al 'Xeneize'

El equipo de Rodolfo Arrubarrena no pudo seguir con su presente demoledor y perdió el invicto de triunfos consecutivos, aunque sumó un punto en su visita a Colón. Claro que el resultado no condice con lo que fue el partido, ya que luego de ponerse en ventaja a través del Burrito Martínez, Boca tuvo una gran cantidad de oportunidades para estirar el marcador frente a un Colón que no lograba hacer pie, pero entre la imprecisión en los metros finales y una gran actuación de Broun se lo impidieron. En el complemento el Sabalero se animó un poco más, el cansancio pasaba factura en el conjunto de La Ribera y en cinco minutos fatídicos para el visitante, el local logró empatar con un golazo de Guanca desde afuera del área. Sobre el final Boca arrinconó a Colón y cayeron pelotazos desde todos lados, pero entre la defensa, el arquero y la mala fortuna el rojinegro aguantó y sumó un punto importante, mientras que el Xeneize dejó escapar dos unidades que lo privaron de alcanzar a Rosario Central en la cima del certamen.

Goles: Martínez (BJ) y Guanca (COL)

Formación de Colón: Broun // Cuevas, Conti, Landa, Bíttolo // Villarruel, Ledesma (Lazzaroni), Eguren, Poblete // Ramírez (Guanca) // Alario (Becerra)

Formación de Boca: Orión // Marín, Díaz, Torsiglieri, Colazo // Gago, Erbes, Lodeiro // Palacios (Osvaldo), Calleri y Martínez (Meli)

EL RESTO DE LA FECHA

Huracán 1 - 1 Gimnasia: Quemeros y Triperos igualaron en un atractivo partido

La apertura de la quinta fecha tuvo como protagonistas a un Globo que presentó un equipo alternativo por su participación en la Copa Libertadores y a un Lobo que llegaba tras perder el clásico platense en busca de su primera victoria en el torneo. Los primeros veinte minutos mostraron a un Gimnasia incisivo, punzante, atacando mucho y jugando bien, a tal punto que a los 15 minutos Medina marcaba el 1-0, y la ventaja pudo haber sido mayor pero la imprecisión en los metros finales llevó a que los platenses se fueran al descanso ganando por la mínima. En el complemento Huracán cambió la cara y comenzaba a hacer méritos para igualar el partido, algo que lograría Campana a los 6 minutos, con gran responsabilidad de Navarro. Con el correr de los minutos las acciones se emparejaron, se metía más de lo que se jugaba y el triunfo pudo haber sido para cualquiera, pero finalmente fue empate 1-1, el Quemero suma 4 puntos mientras que el Tripero continúa sin ganar.

Goles: Medina (GELP) y Campana (HUR)

Formación de Huracán: Marinelli // Zaragoza, Mancinelli, Echeverría, Sotelo // Gallegos, Bruna, Distéfano (Puch) // Moreno y Fabianesi // Borghello (Ábila) y Campana (Montenegro)

Formación de Gimnasia: Navarro // Oreja, Barsottini, Benítez, Licht // Meza, Brum, Fernández (I.Fernández), Mendoza (Rojas) // Medina (Mazzola) y Vegetti

Atlético de Rafaela 1 - 1 Racing: punto para la 'Crema'

Luego de tres derrotas consecutivas el equipo de Sensini pudo cortar con esa mala racha al igualar con el último campeón. Con un buen arranque en el primer tiempo en donde pudo haberse puesto en ventaja rápidamente con una excelente jugada personal de Pusseto que terminó con un offside milimétrico de Depetris y algunas situaciones como para abrir el marcador, fue la Academia quien pegó primero, minutos antes de ir al descanso. En el complemento Rafaela entró decidido a no dejar escapar otros tres puntos y enseguida igualó Bastía. Luego ambos equipos tuvieron chances para ganar pero terminaron repartiendo una unidad para cada uno.

Goles: Sánchez (RAC) y Bastía (ATL)

Formación de Atl Rafaela: Conde // Sacks, Niz, Ré, Morales // Fernández (Marino), Bastía, Rodríguez, Depetris (Sosa) // Pusseto y González (Gaitán)

Formación de Racing: Saja // Díaz, Sánchez, Cabral, Voboril // Acuña (Pillud), Cerro, Aued, Romero (Camacho) // Fernández y Castro (Bou)

Nueva Chicago 0 - 2 Godoy Cruz: el Torito no pudo subirse al Expreso

En un primer tiempo parejo, con el visitante mejor parado pero sin sobresalir, fue justamente Godoy Cruz quien pudo abrir el marcador a través de Fernández en el cierre de la primera etapa. En el complemento Chicago sufrió la expulsión de un jugador y a pesar del esfuerzo para buscar el empate no logró vulnerar la defensa tombina y en un contragolpe Mercado liquidó el encuentro. El Torito solo suma dos unidades y aún no ganó en el certamen, mientras que Godoy Cruz llegó a las 7 unidades y cosechó su segundo triunfo.

Goles: Fernández (GOD) y Mercado (GOD)

Formación de Nueva Chicago: Sánchez // Galarza, Masuero, Aveldaño, Arias // Gagliardi, Lemos, Ramírez (Benavídez), Prichoda (Defederico) // Lentini (Baldunciel) y Solignac

Formación de Godoy Cruz: Moyano // Galeano, Olivarez, Viera // Ceballos, Zuqui, García, Bella (Zárate) // Garro (Mercado), Ayoví, Fernández (Correa)

Aldosivi 1 - 1 Quilmes: el primer triunfo se hace esperar

En un atractivo partido disputado en el José María Minella, el conjunto de Julio Falcioni pegó rápido, ya que a los 2 minutos Rubén Ramírez abría la cuenta para el Cervecero, quien soñaba llevarse los tres puntos desde Mar del Plata. Pero tras la expulsión de Bontempo el Tiburón se fue animando cada vez más y en el minuto 72 Roger Martínez decretó el empate luego de una linda jugada colectiva. Ninguno de los dos equipos ha podido ganar aún y se mantienen en la parte baja de la tabla, con el aliciente de que los marplatenses se encuentran en zona de descenso.

Goles: Ramírez (QUI) y Martínez (ALD)

Formación de Aldosivi: Campodónico // Díaz, León, Lequi, Canever // Seccafien (Carranza), Lamberti (Menseguez), Galván (Capurro), Lugüercio // Martínez y Sand

Formación de Quilmes: Assmann // Noguera, Carli, Uglessich, Bontempo // Gómez (Cabrera), Braña, Romero (Calello), Carrasco // Bieler (Suárez) y Ramírez

Newells 2 - 0 Crucero del Norte: la Lepra fue una Fiera

Con dos goles de Maxi Rodríguez (uno de penal y el otro aprovechando el error de Caffa) el rojinegro sumó su segunda victoria en el torneo, mientras que el Colectivero solo ostenta una unidad y no puede salir de la zona de descenso. En relación al partido en sí, el local fue muy superior en todo sentido, más allá de no mostrar un juego fluido o vistoso. A los 15 minutos Caffa se llevó puesto a Scocco, le cometió penal y Maxi se encargó de cambiarlo por gol. El visitante trataba de llegar como podía pero no le generó mucho peligro a Ustari. Luego de varias atajadas importantes de Caffa, el guardameta volvió a equivocarse, dejó corta la pelota y le quedó a la Fiera, quien no perdonó y liquidó el partido.

Goles: Rodríguez x2 (NOB)

Formación de Newells: Ustari // Cáceres, Fernández, López, Casco // Bernardello, Villalba, Castro (Neira) // Figueroa (Orzán) // Rodríguez (Tévez) y Scocco

Formación de Crucero: Caffa // Pérez, Tomassini, Rosso, Dematei // Lamas (Chironi), Vázquez // Cabrera (Ávalos), Monserrat (Torres), Martínez // Álvarez

Lanús 0 - 0 Arsenal: se les cerró el arco

Lindo espectáculo ofrecieron el Granate y el Arse en La Fortaleza, aunque faltaron los goles. Ambos equipos tuvieron varias situaciones claras para llevarse los tres puntos pero el arco se les cerró y solo rescataron una unidad cada uno, que sirve de poco ya que necesitaban ganar para no perder más terreno. Los dirigidos por Palermo se vieron perjudicados debido a que el lineman anuló de manera incorrecta un gol de Damián Pérez por un offside que no existió. El lateral también fue clave para salvar a su equipo al despejar una pelota en la línea del arco con un Andrada vencido. Los del Viaducto aún siguen sin ganar y el presente no es el mejor en Sarandí.

Formación de Lanús: Monetti // Araujo, Barisone, Gómez, Velázquez // Ayala, Ortiz, Aguirre (Valdez) // Benítez, Melano (González), Acosta

Formación de Arsenal: Andrada // Rosero, Correa, Curbelo, Pérez // Carrera (Ruiz), Zaldivia, Marcone, Campos // Fredes (Burzio) // Muñoz (Costa)

Defensa y Justicia 1 - 0 Banfield: el 'Halcón' tomó vuelo en Varela

Los dirigidos por Darío Franco sumaron su segunda victoria en el torneo y derrotaron a un Banfield desconocido, que no pudo demostrar el buen juego que acostumbra y que careció de ideas y profundidad para lastimar a un Halcón que sin sobresalir demasiado le alcanzó para vulnerar a una defensa dormida y marcar el único tanto del partido para llegar a las 6 unidades y dejar al conjunto de Almeyda con 4 y un promedio que debe ser mirado de reojo.

Gol: Sánchez Sotelo (DYJ)

Formación de Defensa y Justicia: Arias // Martínez, Matheu, Saveljich, Benítez // Busse, Leyes, Juárez (Acevedo) // Rius, Sotelo (Bertocchi), Isnaldo (Barbieri)

Formación de Banfield: Bologna // Bettini, Bianchi Arce, Vittor, Civelli // Erviti, Domingo (Requena) // Noir, Cazares (Abelairas), Bertolo // Cuero (Viatri)

Vélez 1 - 1 Sarmiento: el Fortín no brilla y el Verde sigue sumando

El conjunto de Miguel Ángel Russo necesitaba ganar para no perderles pisadas a los punteros (hoy el único líder es Central) luego de haber empatado con Newells en Rosario. Pero volvió a dejar mucho que desear en cuanto a lo futbolístico y aún no logra una identidad de juego, abusa del pelotazo y depende mucho de las individualidades. Sarmiento con sus armas logró inquietarlo varias veces y fue quien pegó primero a través de Cuevas. Vélez debió salir en busca de la igualdad y de tanto presionar Pavone sorprendió a una defensa dormida y tras asistencia de Cubero marcó el 1-1. Sobre el final una gran jugada individual de Nuñez pudo haberlo dado el triunfo al Verde, pero Cubero se jugó la vida dentro del área y logró interceptar el disparo. Empato con sabor a derrota para un Fortín que aún no brilla, mientras que los dirigidos por Lippi sumó un buen punto ante un grande que sirve para el promedio, aunque todavía no pudo ganar en el torneo.

Goles: Cuevas (SAR) y Pavone (VÉL)

Formación de Vélez: Sosa // Cubero, Amor, Pellerano, Jerez // Rolón (Asad), Romero (Desábato), Somoza, Cabral (Cáseres) // Caraglio y Pavone

Formación de Sarmiento: Rigamonti // Aguilar, Peppino, Coria, Casierra // Luna, Miloc, Spinacci, Nuñez (Cacheiro), Díaz (Hoyos)// Cuevas (Figueroa)

San Martín (SJ) 0 - 0 Argentinos: Ojeda mantuvo el invicto del Bicho

El Estadio Hilario Sánchez albergó un parejo partido entre dos equipos que llegaban sin derrotas en el torneo. El Verdinegro contó con las situaciones más claras para llevarse los tres puntos pero se encontró con un Ojeda inspirado, quien salvó a su equipo para que mantenga el invicto y se lleve un buen punto de tierras sanjuaninas, para ubicarlo en la 7ma posición con 8 unidades, mientras que San Martín continúa invicto y con 6 puntos en cuatro fechas sigue realizando una aceptable campaña.

Formación de San Martín: Ardente // Gómez, Mattia, Vera (Capelli), Pinto // Bogado (Aparicio), Gelabert, Pelaitay, López (Covea) // Figueroa y Bueno

Formación de Argentinos: Ojeda // Matricardi, Torrén, Freire // Lenis, Agüero, Iñiguez, Giménez // Gallego (Zapata), Rinaldi (Castillejos), Franzoia (Cabral)

Temperley 1 - 1 Tigre: por una mano no fue victoria

Luego sorprender en el debut y vencer a Banfield en su cancha, Temperley cayó con Boca y Racing, y buscaba recuperarse en su visita a Tigre. En el primer tiempo el Gasolero se mostró superior a su rival y tuvo chances claras para ponerse en ventaja, pero falló en los metros finales y se topó con algunas atajdas de García. Pero en el complemento el local siguió yendo al ataque y Brandán marcó un golazo para poner el 1-0. De esta manera, Tigre debió dejar espacios atrás y salir en busca del empate, pero Crivelli se transformó en figura y parecía imbatible, hasta que un pelotazo largo fue aprovechado por Larrondo, quien bajó la pelota con la mano, y el delantero anotó el 1-1 que iba a ser final. El Gasolero sumó en su lucha por la permanencia y espera por Central, mientras que el Matador sigue sin ganar fuera de casa.

Goles: Brandán (TEM) y Larrondo (TIG)

Formación de Temperley: Crivelli // Chimino, Aguirre, Bojanich, González // Brandán (Oroná), Arregui, Aprile, Sambueza (Di Lorenzo) // Dineno y Vilchez (Grbec)

Formación de Tigre: García // Godoy, Echeverría, González Pirez, Goñi // Itabel (Bertoglio), Pelletieri (Paglialunga), Arzura, Wilchez (Janson) // Larrondo y Luna

Estudiantes 0 - 2 San Lorenzo: Barrientos dio en el Blanco

El Pincha se presentaba ante su gente luego de haber ganado el clásico platense frente a Gimnasia, pero lo hacía con un equipo alternativo debido a que la prioridad es la Copa Libertadores. Enfrente, un San Lorenzo que también apunta a la Copa pero que no descuida el torneo local y por eso Bauza puso en cancha a mayoría de titulares, y antes de los diez minutos Blanco abrió el marcador para el Ciclón. De esta manera Estudiantes debió adelantar sus líneas para buscar el empate pero pecó de impresiso y no encontraba la manera de vulnerar a Torrico. En el segundo tiempo las cosas no cambiaron, hasta que en el minuto 72 Barrientos marcó el gol de la fecha y posiblemente el gol del torneo, apenas pasando la mitad de la cancha, viendo a Silva adelantado y como un misil la pelota voló, pegó en el travesaño y entró. Con 9 puntos y ubicado a tres del líder, el próximo rival de San Lorenzo será nada más ni nada menos que Huracán.

Goles: Blanco (SL) y Barrientos (SL)

Formación de Estudiantes: Silva // Rosales, Schunke, Pereira, Delgado // Sánchez Miño (Seijas), Gil Romero, Gil, Acosta (Anselmo) // Auzqui (Rosso) y Mendoza

Formación de San Lorenzo: Torrico // Buffarini, Caruzzo, Yepes, Más // Quignón, Kalinski (Mercier) // Mussis (Villalba), Blanco, Romagnoli (Barrientos) // Matos

LOS NÚMEROS DE LA FECHA

PARTIDOS GOLES GOLES LOCALES GOLES VISITANTES TRIUNFOS LOCALES TRIUNFOS VISITANTES EMPATES 15 30 13 17 2 4 9

DATOS Y ESTADÍSTICAS

• Rosario Central es el único equipo con puntaje ideal, 12 de 12.

• Los equipos que no ganaron aún son Colón, Sarmiento, Quilmes, Arsenal, Aldosivi, Gimansia, Chicago, Olimpo, Crucero del Norte y Rafaela.

• Los equipos con más empates son Unión, San Martín, Lanús, Colón y Sarmiento (3 cada uno). Aún no igualaron Central, San Lorenzo, Estudiantes y Defensa y Justicia.

• Los equipos con más derrotas son Olimpo, Crucero del Norte y Rafaela (3 cada uno). Aún no perdieron Central, Boca, River, Vélez, Argentinos, Unión, San Martín y Lanús.

• El equipo con más goles a favor es River (8), seguido por Central, Boca, San Lorenzo e Independiente, con 7 cada uno.

• Los equipos con mas goles en contra son Sarmiento, Chicago y Rafaela, con 8 cada uno.

• Los equipos con menos goles a favor son Arsenal y Crucero del Norte (1), mientras que los que tienen menos goles en contra son Lanús y Argentinos, con un gol cada uno.

• De local lidera Vélez con 7 puntos (2 PG, 1 PE), mientras que de visitante lidera Central con 9 unidades (3 PG).

POSICIONES GENERALES

POSICIONES DE LOCAL

POSICIONES DE VISITANTE

TABLA DE PROMEDIOS

TABLA DE GOLEADORES

