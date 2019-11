Resultado Argentina - Chile en la final de la Copa América 2015 (0-0)

Hasta aquí les acompañó @pineda_karoll, resta hablarles que tuvieron que pasar 99 ediciones de la Copa América para que Chile lograra coronarse. La narrativa fue dramática en este partido. La historia hace presencia en el Nacional de Chile. Argentina y la amargura del fútbol que te ponen en una final por segundo año consecutivo y no puedes ganarla. Sampaoli, desde hoy, es el nuevo jefe de estado en Chile. La Copa América en su versión Chile 2015, tendrá sentido de principio a fin porque ha sido un justo campeón.

El abrazo para todos que nos permitieron llevarles esta final y de esta Copa América a través de VAVEL. Gracias, somos VAVEL, y sonreímos contándoles el deporte a través de la palabra.

La mirada de Mascherano a la Copa que se queda en Chile.

Premio de Juego Limpio: Perú

Mejor Portero de la Copa América: Claudio Bravo

Goleador de la Copa: Eduardo Vargas y Paolo Guerrero

Jugador revelación de la Copa América: Jeisson Murillo

Goooooooooooooooool de Alexis Sánchez. Chile es el campeón de la Copa América. Chile gana su primera Copa América en toda su historia. ¡CHILE ES EL CAMPEÓN!

Atajó Bravo. Banega a la derecha y sacó el portero de Chile.

Goooool de Chile. Cuenta: 3-1, a favor de la Roja.

Lo pierde Higuaín. Por fuera. Viene Chile.

Vidal anota. Viene para cobrar Higuaín.

Uno pateado: Chile 1-1 Argentina

Anotó Fernandez. Viene Messi.

Tercera final que se define por penales, Argentina - Brasil en Perú 2004 fue la última. En esa ocasión, lanzaron cuatro los albiceleste: D'Alessandro, Kily González, Sorín y Heinze; entraron dos y perdieron dos. Brasil ganó. Argentina en busca de no igualar lo ocurrido.

Datos @misterchip:

17 finales se decidieron por penaltis

8 de Copa África

2 de Copa América

2 de Copa Asia

2 de Copa Oro

2 de Copa Mundial

1 de Eurocopa

¡Terminó el partido! SEÑORAS Y SEÑORES, EL CAMPEÓN DE AMÉRICA DE DEFINE EN PENALES

116' Es un drama el partido. Chile tiene libre directo a favor.

113' Aranguiz remató al arco y Chile, por ahora, da la sensación de que lo puede ganar en algún momento.

109' Lavezzi y Mascherano cojean en Argentina. Chile propone y busca manejar la pelota y crear opciones de gol.

Arrancamos los últimos 15 minutos para jugar

105' Alexis Sánchez sobre el final de primer tiempo suplementario, se perdió una opción clarísima.

103' Lavezzi en el piso con calambre en su pantorrilla izquierda.

101' Argentina no crea opciones de gol y Chile parece interesarse más por control de balón por el piso.

97' Remate de Díaz pero se fue desviado por encima del arco. Se salva Argentina.

94' Cambio en Chile: entró Henríquez y salió Vargas

¡Se juega el primer alargue! Chile 0-0 Argentina

Chile - Argentina final de la Copa América

Prorroga: Chile 0-0 Argentina

¡Terminan los 90 minutos! Tendremos alargue en la final de la Copa América en la versión Chile 2015.

90' Lo tuvo Argentina sobre el final. Arrancó Messi, Lavezzi la cruzó e Higuaín llegó tarde y no marcó. Se salvó Chile y la final continúa.

86' Amarilla para Aranguiz en Chile.

82' Habilitado Alexis, tuvo la más clara para Chile en el juego y la mandó afuera. Restan ocho minutos.

80' En Argentina, salió Pastore e ingresó Banega.

78' Se viene Banega en Argentina. Deslucido este trámite para la albiceleste.

74' En Chile, ingresa Matias Fernández y sale Jorge Valdivia

73' En Argentina, sale 'Kun' Aguero y entra Gonzalo Higuaín

72' Remate de Vargas, raso y fácil para Romero.

71' Se viene cambio en Argentina, ingresará Higuaín. En Chile, entrará Matias Fernandez.

70' Vidal queda en el piso debido al golpe que recibió de Demichelis.

66' Partido muy luchado en el mediocampo. No se juega tanto en las área y por ahora, la sensación es que Argentina lo intenta mejor.

64' Argentina al ataque. Se juega en campo chileno.

59' Tiro de esquina para Argentina.

58' Posesión de balón: Chile 60% - 40% Argentina

55' En menos de dos minutos, Rojo y Mascherano, fueron amonestados en Argentina.

53' Calientan todos los jugadores del banco de Argentina y Chile.

48' Falta sobre Pastore. Cobra Argentina.

46' Llegó Vidal de cabeza tras centro de Alexis y controló Romero.

¡Se juega el segundo tiempo! Chile 0-0 Argentina

Vamos a un breve descanso y regresamos para seguir viviendo esta final de la Copa América en VAVEL.com. Hoy, tendremos campeón, ¿Quién será?

Argentina aguantó 20 minutos de arremetidas rivales. Posteriormente, pasó a ser agresivo en la medular, imprimió control, toque y verticalidad a sus ataques. En general, fue un juego trabado para ellos, donde generaron dos claras oportunidades y chocó con Bravo.

Los compases en un 80% han sido manejados por los chilenos. Buscan con Valdivia el doble tiempo en el mediocampo y cada toque, provoca el desborde de Isla, que en principio, borró la línea de cal. Sin embargo, Rojo supo agrandar para cubrir mejor el espacio y lo controló, mas no lo anuló.

Un partido luchado. Lleno de matises, para los dos. Si toca elegir a una figura, puede aparece Bravo con las dos atajadas claras que tuvo.

¡Termina el primer tiempo! Chile 0-0 Argentina

45' Remate de Alexis Sánchez y la atajada segura y económica de Romero.

43' Amarilla para Marcelo Díaz en Chile.

39' Argentina no gesta tanto fútbol. Sus avances son infructuosos y Chile se anota un punto porque es más en colectivo.

37' No hay mejora en la recuperación postperdida de Chile. En salida, empieza a a flaquear.

36' Posesión: Chile 56% - 44% Argentina

30' Chile 0-0 Argentina

29' Lavezzi ingresó en lugar de Di Maria con una lesión en su músculo posterior derecho.

El momento de la lesión de Di Maria.

27' Lesionado Di Maria. Viene en su reemplazo Ezequiel Lavezzi.

23' Amonestado Silva en Chile por infracción sobre Di Maria.

22' Solo Vargas, apareció a espaldas de Otamendi, control, transporte y remato alto.

20' ¡Se salvó Chile! Centro de Messi y el cabezazo de Aguero. Atajadón de Bravo para que las Roja siga empatando ante la albiceleste.

17' Chile bajó el ritmo y Argentina pelea más el balón en el mediocampo y espera menos.

13' Chile 0-0 Argentina

10' ¡La más clara para Chile! Vidal tras rebote en el area, remató y obligó a Romero a exigirse.

9' Remate de Vargas desviado. Argentina no tiene salida limpia y Chile aprovecha para presionar arriba.

8' Productivo Chile gestando juego. Valdivia tuvo jugada franca para rematar pero prefirió equipo sobre interés personal. Falló Chile.

6' Argentina entrega la posesión a Chile y ataca mejor con espacios en ofensiva.

5' Remate de Vargas que controló Romero.

4' Llegó Argentina. Messi dio el pase al costado. Di Maria caracolea ante Isla, encare, remate y por encima del travesaño.

2' Rompió Isla con desborde. Centro y atajó Romero. Llegó Chile y Argentina falló en salida con balón al piso.

0' ¡Se juega! Se termina la especulación. En marca la final de la Copa América: Chile - Argentina

Finalizan los actos protocolarios. A partir de ahora, vamos con la final de la Copa América: Chile - Argentina. ¡Somos VAVEL.com! ¡Estamos listos!

Actos protocolarios en el Nacional de Chile.

Reunión en el centro. Unidos en un cúmulo de manos. El escenario del Nacional y una mancha roja que lo colma. Argentina en la previa al compromiso.

¡Saltan los equipos al terreno de juego! ¡SE VIENE LA FINAL!

Para hoy, Lionel Messi y su despliegue de magia, puede ser el indicado para ser la figura de Argentina. Hace 10 años se coronó campeón del mundo Sub-20. Esta jornada, le puede dar un título a su país tras 20 años se sequía en la Selección Nacional de Mayores

La figura en Chile, para hoy, puede ser Alexis Sánchez. Vital para controles orientados en el ataque, explotando los espacios defensivos de Argentina y además, sumando vertigo al ataque chileno.

En menos de 15 minutos, arranca el partido. Con los jugadores en el vestuario, analizamos lo que puede ser el encuentro

La dama y la protagonista de esta novela. La Copa y la pelota. Chile y Argentina y media hora, arrancan su final. ¡Vamoooos estamos!

#OficialCopAmerica Acá está en imagen, las alineaciones oficiales de Chile y Argentina para la final de la Copa Améric

¡Confirmados! La alineación de Argentina: Romero; Zabaleta, Demichelis, Otamendi, Rojo; Biglia, Mascherano, Pastore; Messi, Agüero, Di María.

¡Atentos! Confirmada la alineación de Chile: Bravo; Isla, Silva, Medel, Beausejour; Aránguiz, Díaz, Vidal; Valdivia, Sánchez, Vargas.

Estamos, listo, ¡Todo listo para este espectáculo de partido! Chile - Argentina. Los vives a través de VAVEL.com. Coméntalo con nosotros por @VAVEL_Lat y @VAVEL_Argentina.

En toda la historia de la Copa América, Chile - Argentina nunca cayó. En territorio trasandino siete fueron los enfrentamientos que midieron a la albiceleste con la roja. En ellos la visita logró imponerse en tres oportunidades y las restantes cuatro terminaron en tablas.

Hace diez años Messi dio la vuelta con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial disputado en Holanda en el año 2005. Leo en ese momento dio la vuelta de la mano de Francisco Pancho Ferraro. Hoy tendrá la chance de ser campeón continental al mando de Gerardo Martino.

Nadie más que Leo Messi quiere hacerse de la Copa América en Chile. El duro golpe que significó la derrota en la Final de la Copa del Mundo frente a Alemania aún golpea al cuatro veces balón de oro y tras un año tiene revancha en el país trasandino. ¿Será este su primer título con la selección Mayor?

Una clara muestra de la magia de Leo Messi es su actuación frente a Paraguay. El ‘10’ hizo lo que quiso frente a los jugadores paraguayos y a pesar de no haber marcado ningún gol de los siete que se convirtieron, Leo fue el mago sin gol.

Un jugador que aún está en deuda con la el público albiceleste en cuanto a goles en Lionel Messi. El jugador de Argentina, Messi, ha desparramado rivales a lo largo de los cinco partidos antes de este partido contra Chile que disputó y en el día de hoy tendrá la chance de anotar y darle el título que tanto desea a su selección. Hoy es el momento de Leo Messi.

Hace ocho años que la Selección Argentina disputó su última final de Copa América. En la misma, el conjunto entonces dirigido por el Coco Basile cayó abultadamente frente a Brasil por tres a cero en la final en Caracas. La albiceleste formó con los siguientes nombres: Roberto Abbondanzieri Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Esteban Cambiasso, Javier Mascherano, Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme, Lionel Messi y Carlos Tévez. Los goles brasileños fueron convertidos por Julio Baptista, Ayala en contra y Dani Alves.

En 1945 la Selección Argentina de Fútbol ganó lo que en su entonces se conocía como Campeonato Sudamericano de Selecciones Extraordinario. En ese momento el combinado albiceleste se quedó con el título, ya que en su entonces el certamen no otorgaba ningún trofeo, tras terminar invicto lo que hoy se conoce como Copa América.

El historial del encuentro Chile - Argentina tiene una gran historia. En VAVEL Argentina hemos repasado esos encuentros y además hay varias curiosidades de este gran partido: que la historia en los Chile - Argentina se repita.

En la previa del partido Chile - Argentina en la final de la Copa América, Sergio Agüero hizo referencia al objetivo de cada miembro de este plantel: "Todo lo que quiere el jugador es ganar". Además el Kun declaró entre risas: "Él (por Martino) me dijo: ‘vos no toqués mucho la pelota, tocala una vez. Pero la que toqués tiene que ir a adentro’. Si me hubiese pedido más goles, hacía más".

La Copa América le es esquiva a Argentina hace 22 años y además con una final del mundo perdida, esta parece ser la final para la albiceleste. Alan Alberdi realizó esta nota especial de la Selección: ¡Es el momento, Argentina!

Lionel Messi y Alexis Sánchez son las figuras de este partido. Ambos jugadores aún no han logrado demostrar todo su potencial esta Copa América. Yanina Ramos realizó un gran cara a cara de los dos cracks de Argentina y Chile: frente a frente por el título ¿Será la final su momento?

¿Quién crees que será el ganador de la Copa América Chile 2015? Envíanos tus pronósticos a nuestra cuenta de Twitter: @VAVEL_Argentina

Previa: Chile - Argentina: la hora de la verdad

La semifinal número dos tuvo siete goles en lo que fue el segundo partido en la ciudad sureña de Concepción. Argentina goleó categóricamente a Paraguay con un marcador de seis a uno. Los goles convertidos en el Ester Roa tuvieron como autores a Ángel Di María, por duplicado, Marcos Rojo, Javier Pastore, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. El único tanto del conjunto dirigido técnicamente por Ramón Díaz fue realizado por Lucas Barrios.

En cuartos de final, el rival del equipo argentino fue Colombia, quien a pesar de tener grandes figuras en su once inicial, no podía desplegar el buen juego que había caracterizado a los dirigidos por José Pekerman. En un cotejo en donde Ospina atajó todo y Argentina malogró el resto, el semifinalista se definió a través de los penales. En dicha instancia, la albiceleste logró imponerse con un marcador de cinco a cuatro. El último penal anotado por Argentina fue ejecutado por Carlos Tevez, el cual dejó atrás el mal recuerdo de haber fallado en la tanda de penales de la pasada Copa América.

El último cotejo de Argentina en el Grupo B fue frente a Jamaica en el acogedor estadio de Viña del Mar, en el Sausalito. El conjunto dirigido por Gerardo Martino no realizó una gran tarea y apenas pudo vencer a su par caribeño por uno a cero. El único gol del cotejo fue anotado por Gonzalo Higuaín. Este encuentro activo algunas alarmas en el equipo albiceleste, dado que la falta de efectividad se prolongaba cada vez más en tierras trasandinas.

En su segundo partido por fase de grupos, Argentina venció a Uruguay por la mínima en el Estadio La Portada. A pesar de no haber realizado un buen juego, los de Martino lograron vencer gracias a un gran gol de Sergio Agüero en el minuto once de la segunda parte. Con este resultado, la Selección Nacional logró acomodar sus ‘porotos’ de cara a lo que serían los cuartos de final.

El camino de la Selección Argentina de Fútbol tuvo lugar en La Serena, una ciudad costera que se ubica al norte de Santiago de Chile, en donde se enfrentó a Paraguay. El debut argentino tuvo unos primeros 45 minutos perfectos y otros para el olvido. Dicha actuación hizo que el encuentro termine en tablas con un resultado de dos a dos. Los goles de la albiceleste fueron convertidos por Sergio Agüero y Lionel Messi, desde el punto penal. Mientras que el empate paraguayo llegó gracias a los goles de Nelson Váldez y Lucas Barrios.

La primera semifinal estuvo a cargo de Chile y Perú, los cuales realizaron un gran encuentro en el Nacional que terminó a favor de los dirigidos por ‘Sampa’. El conjunto de Ricardo Gareca practicó un gran cotejo, pero tras la expulsión de Zambrano no pudo mantener el ritmo y cayó por dos a uno frente a La Roja. Los goles de este encuentro los anotaron Eduardo Vargas por duplicado para el local y Gary Medel en propia puerta para el equipo incaico. Recordemos que el conjunto blanquirrojo terminó en la tercera posición del torneo tras haber vencido a Paraguay en Concepción en la noche del viernes.

En los cruces de cuartos de final, el local tuvo que enfrentar a un viejo conocido, a Uruguay. En dicho partido La Roja tuvo más el balón, pero no pudo atravesar la defensa charrúa hasta el minuto 81. En dicho momento, Mauricio Isla recibió en la medialuna del área un pase de Jorge Valdivia y practicó un zapatazo que hizo que todo el pueblo chileno estalle de la alegría y consiga su boleto a las semifinales. Vale la pena recordar también que en este encuentro Gonzalo Jara realizó una jugada desleal contra Edinson Cavani, la cual le costó una suspensión que lo dejó afuera de este torneo.

Cuando la fase de grupos llegó a su fin, Chile goleó abultadamente a Bolivia por cinco a cero. La Verde reservó a varios jugadores y fue vapuleada por el local. Los goles del partido fueron realizados por Charles Aránguiz (x2), Alexis Sánchez, Gary Medel y Ronald Raldes en propia puerta cuando tan sólo quedaban cuatro minutos para que Andrés Cunha decrete el final del cotejo en el Julio Martínez Pradanos.

El segundo partido de La Roja tuvo una lluvia de goles. El local se enfrentó a México en el Estadio Nacional y a pesar de que el encuentro tuvo seis goles, ningún equipo pudo sacarse ventajas. El marcador termino tres a tres. Los goles rojos fueron anotados por Vargas y Vidal en dos oportunidades, mientras que los tantos del Tri tuvieron como autores a Raúl Jiménez y a Matías Vuoso por duplicado.

La selección local comenzó su travesía continental enfrentando a Ecuador en lo que fue el partido inaugural del certamen. En dicho partido los dirigidos por Sampaoli lograron sumar de a tres en el debut frente a su par ecuatoriano. Los goles fueron obra de Arturo Vidal, de penal, y de Eduardo Vargas, ambos en el complemento.

A continuación repasaremos la actuación de cada uno de los equipos a lo largo de esta Copa América Chile 2015.

El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el colombiano Wilmar Roldán, quien fue el silbante en el debut de Argentina en el certamen ante Paraguay. También dirigió el Perú - Bolivia de cuartos de final.

El escenario del encuentro será el Estadio Nacional de Chile, ubicado en la capital Santiago. Tiene capacidad para poco más de 48 mil espectados.

Mientras que el conjunto chileno, iría con: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Francisco Silva, Gary Medel, Jean Beausejour, Charles Aranguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Martino no confirmó equipo en la rueda de prensa, la única duda es si inicia Demichelis como en el partido anterior con Paraguay o si vuelve a la alineación titular Garay quien parece estar recuperado de un problema gástrico. Este sería el once de Argentina: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay o Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Lucas Bilgia, Javier Mascherano, Javier Pastore, Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María.

Gary Medel estuvo presente en la rueda de prensa junto a Sampaoli sabe que no será fácil pero tratarán de cumplir su sueño de ser campeones: "Saldremos a ganar para concretar nuestro sueño y el de toda la gente, pero no va a ser fácil porque tendremos un gran equipo enfrente como lo es Argentina, que tiene muy buenos jugadores".

Por su parte, el estratega de la selección chilena, Jorge Sampaoli, aseguró que pese a ser argentino, su deseo es que gane el equipo que dirige y eso es innegociable: "Estoy muy ilusionado con que Chile salga campeón y eso es innegociable, más allá de la nacionalidad. La ilusión del cuerpo técnico que es argentino es que Chile salga campéon".

El Tata considera que en caso de no salir campeones podría ser algo frustrante: "Es probable que la derrota sea una frustración seguro, hasta pensaría que nosotros lo sentiríamos de la misma manera. Algún sector podrá decir que era una obligación, y algún otro podría hacer una valoración distinta de acuerdo a lo que se ha ofrecido".

De cara al duelo de esta tarde, Gerarado Martino habló ante los medios y aseguró que el equipo está contento y saben a lo que van: "Estoy con un grupo de pibes que tiene un gran compromiso con la Selección, están muy contentos por haber accedido a una final, quieren ganar algo. Eso es una señal de madurez, de lo que pueden hacer cuando ellos se juntan", declaró el DT de Argentina.

Los dos equipos llegaron invictos a la final, Argentina empató dos de los cinco que jugó, mientras que la escuadra chilena sólo empató en una ocasión, contra México en el segundo partido del grupo A.

Chile se ha impuesto en sus últimos tres partidos de Copa América, nunca en toda su historia La Roja ha ganado cuatro encuentros de manera consecutiva en una misma edición de este torneo. Por su parte, Argentina ha perdido solo uno de sus últimos 19 partidos de Copa América (3-0 ante Brasil en la final de 2007), los argentinos cayeron en la tanda de penales en la final de 2004 ante Brasil y ante Uruguay en cuartos de la edición de 2011.

Ninguna de estas dos selecciones ha sido capaz de marcar más de un gol en los siete encuentros de Copa América que han disputado entre sí en Chile.

Estas dos selecciones se han enfrentado siete veces en terreno chileno en la Copa América y el balance es de cuatro empates y tres victorias argentinas.

Por otro lado, la Albiceleste ha logrado marcar en 12 de sus últimos 13 encuentros ante Chile en este torneo, promediando 2,3 goles por partido.

Chile ha perdido nueve de sus últimos 10 partidos de Copa América ante la Selección Argentina y se ha quedado sin marcar en los últimos seis.

Chile nunca ha ganado a Argentina en un encuentro de Copa América. De 24 partidos, cinco terminaron en empates y 19 fueron derrotas para los andinos (el duelo de 1942 fue suspendido en el minuto 41 y se adjudicó la victoria a Argentina).

Argentina jugará su tercera final de Copa América desde que se instauró el nuevo formato en 1993: se impuso a México en 1993 y perdió ante Brasil en 2004 (por penales) y 2007. Sin embargo, en toda su historia, en caso de ganar, la Albiceleste llegaría a su 15vo título, empatando a Uruguay como máximo ganador del torneo.

Chile disputará su tercera final de Copa América, los trasandinos perdieron ante Paraguay en 1979 y contra Uruguay en 1987. Por lo que nunca han logrado campeonar.

Esta será una final inédita, ya que Chile y Argentina nunca se han visto las caras en esta instancia del certamen desde sus inicios hace casi 100 años.

Mientras que Chile encabezó el grupo A, con México, Ecuador y Bolivia. La Roja también sumó 7 puntos, pues empató con el conjunto azteca por marcador 3-3, le ganó a Bolivia 5-0 y a Ecuador 2-0.

Durante el torneo, Argentina perteneció al grupo B, junto a Paraguay, Uruguay y Jamaica, en donde no perdió y logró sumar 7 unidades, luego de empatar contra la albirroja y ganarle a los últimos dos mencionados por la mínima.

En cuartos de final el equipo chileno dejó afuera de la Copa América a Uruguay, en un partido donde fue bastante criticado el arbitraje y también la actuación de algunos jugadores andinos.

Por su parte, la selección chilena, anfitriona del certamen continental, avanzó a la final tras vencer a su similar de Perú por marcador 2-1, los goles de La Roja fueron obra de Vargas.

La Albiceleste dejó en el camino a Colombia en cuartos de final y a Paraguay en semifinales, en la final tendrá enfrente al anfitrión que no será un rival fácil.

Los goles fueron obra de Marcos Rojo, Javier Pastore, Ángel Di María en dos ocasiones, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

Con gran actuación del '10' y capitán del equipo Lionel Messi, los del 'Tata' Martino se impusieron de principio a fin ante los dirigidos por el también argentino, Ramón Díaz.

La Selección Argentina consiguió su pase a la final, luego de golear en semifinales al conjunto paraguayo por marcador 6-1, demostrando el poderío ofensivo con que cuenta el equipo dirigido por Gerardo Martino.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chile - Argentina, perteneciente a la final de la Copa América 2015. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional.