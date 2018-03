Ariel Holan: "Todos los partidos en Independiente son importantes, estamos jugando cosas grandes”

Google Plus

El Director Técnico de Independiente se mostró dispuesto a cualquier modificación de horarios, teniendo en cuenta que el Rojo es un equipo preparado que no interesa a que hora juegue. Por ello Holan manifestó, "Estamos preparados para jugar en el horario que toque, me habían comunicado que era por un tema de seguridad que quizás se modificaba". Está claro que juegue de día o de noche Independiente va a jugar de la misma manera, si los jugadores están claros no puede haber imponderables.

Teniendo en cuenta esto último Ariel indicó, "Para cumplir con los objetivos que nos planteamos hay que jugar bien y seguir mejorando día a día" y agregó, "El funcionamiento que estamos buscando lo vamos a ir mejorando en el transcurso de los partidos, en el banco de suplentes tenemos alternativas muy buenas".

El equipo sigue en formación, el lunes pasado le dio un golpe duro a San Martin de San Juan quien intentó jugarle golpe por golpe, por ello dejó un mensaje claro: "Parte del crecimiento del equipo es mejorar en los aspectos del juego que todavía no tenemos aceitados al 100%", además, "Todos los partidos en Independiente son importantes, eso quiere decir que estamos jugando cosas grandes. Tenemos que hacer foco en mejorar el funcionamiento y crecer para ser más competitivo día a día".

Al funcionamiento del equipo, le falta gol, aunque en San Juan se abrió el arco, es una de las faltas que tiene el equipo y por ello agregó: "Una de las cosas que tenemos que pulir es la eficacia, generalmente creamos muchas situaciones de gol pero falta convertir más".

Sobre el equipo, "Pizzini está cerca de empezar a hacer fútbol, la semana que viene quizás juegue en la reserva. Prácticamente tenemos todo el plantel a disposición, determinados jugadores están con algunas molestias pero nada grave y estarán bien en estos días”. Y no ocultó la alegría de que nuestros jugadores formen parte de la Selección Argentina: "Que algunos jugadores de nuestra institución estén en la Selección Argentina me llena de orgullo y eso siempre es bueno".

Teniendo en cuenta lo que pasó con Deportivo Lara el técnico agregó, "La Copa Libertadores es muy difícil, todos los rivales son duros y cada uno tiene sus armas. El próximo partido de local tenemos que tener paciencia, seguramente ellos se van a replegar y hay que tener cuidado con la pelota parada".

Sobre el partido del domingo, "Argentinos Juniors viene de ganarle a Boca y va a ser un buen partido para medirse y seguir ajustando detalles como equipo para seguir creciendo. Tengo que hacer foco en el partido del domingo pero el día tiene 24 horas y trabajamos 6, 7 horas en el club y después siempre pienso en Independiente las demás horas para seguir mejorando en todos los aspectos. Me encanta que Argentinos Juniors juegue así, le ha dado mucho al fútbol argentino. Veo un partido abierto, dinámico y va a ser un rival que nos va a exigir mucho".

Sobre las inferiores y lo que se está invirtiendo en ellas Holan manifestó, "El club está invirtiendo mucho en el predio y eso es fantástico y fundamental para la primera división, inferiores. Tenemos que estar en la vanguardia de estas cuestiones también. El presente del club me pone muy feliz. No hay que pensar solo en la pelota y en el presente, siempre hay que tener proyectos", además agregó, "El elogio de otros jugadores, técnicos y presidentes por el momento de Independiente me pone muy contento".

El rojo está en buen camino, los resultados son a largo plazo, eso lo tiene en la cabeza la comisión y su cuerpo técnico, los engranajes deben estar aceitados para que el rojo siga adelante. El partido del domingo va a juntar a escuelas parecidas de fútbol, donde lo más importante es el arco rival.