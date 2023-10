Igualdad en la Paternal

Argentinos recibió a Independiente por la fecha 8 de la Copa de la Liga. El "Bicho" enfrentaba al líder de la Zona A en un partido que iba a dejar muchas irregularidades de cara a puerta.

Ambos equipos se llevaron 1 punto en esta jornada. En la previa, sabíamos que si ganaba Argentinos se ponía igual a igual con Independiente, quién era puntero. Ahora River es el nuevo puntero tras la victoria ante Talleres, Independiente quedó segundo a 1 puntos y Argentinos esta afuera de la clasificación a la siguiente fase.

Foto 11 titular: Twitter de Independiente.

En la previa del partido, se presentaron las alineaciones con la cual Carlos Tévez y Pablo Guede iban a buscar la victoria.

Argentinos formó con: Arias- Di Cesare- Galván- Villalba- Cabrera- Redondo- Radríguez- Montiel- Moyano- González Metilli- Gondou.

El "Rojo" salió a la cancha con: Rey- Báez- Aguilar- Laso- Isla- Marcone- Mancuello- Pérez- Giménez- Canelo- Martínez.

En el final del primer tiempo la igualdad parecía justa. La primera oportunidad de gol fue de Independiente donde Braian Martínez conducía por izquierda, la jugada terminó con una oportunidad clave para Mancuello que quedó solo en el área tras una buena pared con Giménez. Parecía imposible fallar desde esa distancia y el tiro termino golpeando el travesaño de Arias. Era la oportunidad perfecta para que el "Rojo" pase a la ventaja en 20 minutos.

La segunda también era de la visita, Mancuello puso un centro a la cabeza de Giménez, quien estaba ubicado en el centro del área. El delantero cabeceo y el remate termino en manos del guardameta local. En 25 minutos el equipo de Carlos Tévez era el protagonista de la historia.

El "rojo" llegó dos veces mas en los siguientes 10 minutos, todas llegadas por el sector izquierdo, ambas quedaron en la nada pero eran evidencia de que Independiente estaba cerca del gol y proponía mas que Argentinos.

Foto Iván Marcone: Twitter de Independiente.

A los 40 Mancuello volvió a tener la llave de gol, un pase de Pérez lo habilitó y el centrocampista la quiso picar, el remate no tomó mucha altura y fue fácilmente atrapado por Arias.

Los últimos 5 minutos fueron del local, disparos desde fuera del área y buenas llegadas de jugada sellaron 3 ocasiones claras de gol para Argentinos, todas terminaron en las manos de Rodrigo Rey.

El inicio del segundo complemento hizo notar una bajada en la marcha de ambos equipos. La primera jugada de gol fue a los 25 minutos donde Montiel guio la pelota al área luego de un tiro libre para Argentinos, remató Gondou y Rodrigo Rey volvía a intervenir. A los 31 Giménez tubo otra ocasión que termino en un corner para Independiente.

Foto Carlos Tevez: Twitter de Independiente.

Tras finalizar el encuentro, se le consultó a Tévez sobre el empate en la Paternal, y el técnico dijo lo siguiente: "Independiente jugó muy bien el primer tiempo. El segundo lo sufrimos un poco más, aunque no nos hicieron daño. Tuvimos las situaciones más claras, pero cuando no concretas, lo mejor en estos partidos es no perder".

Toda la razón para el inexperto dt, quien sigue invicto en el torneo y quedó segundo en la tabla. El próximo encuentro de Independiente será el miércoles 18 de octubre, donde recibe a Barracas Central, equipo que ocupa la penúltima posición.