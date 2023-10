¡De otro planeta!

El "Rojo" viene haciendo una buena campaña. Su buena actuación en la Copa de la Liga tapo lo que fue su eliminación de la Copa Argentina, dentro de este buen camino nos encontramos con su nueva equipación la cual dejó a los hinchas encantados.

Independiente y Puma lanzaron la nueva piel del club de Avellaneda, la cual esta inspirada en la final de la Copa Intercontinental de 1973 en la cual el "Rojo" obtuvo su primera conquista contra la Juventus de Turín, equipo italiano. Aquella final quedó 0-1 con un gol de Ricardo Bochini.



En el video de la presentación se puede ver que participaron jugadores como Marcone, Mancuello y Lucas González, también se ve un periódico donde se lee: El día que el rojo llegó a la luna, haciendo referencia a la final con la Juventus. La nueva camiseta se presentó bajo el lema de "Forever Independiente", en la misma se ve que el color blanco quedó atrás y ahora predomina el rojo, con un cuello de camisa y las respectivas publicidades. Otra cosa a destacar es que se volvió al color azul para representar el short y las medias.

Foto: Final de la Intercontinental.

En la semana, Carlos Tevez actual técnico de Independiente y exfutbolista, dialogó con Alejandro Fantino en el programa "La última Cena", donde ambos estuvieron charlando sobre su vida como futbolista, su paso por Inglaterra, su actualidad como entrenador y sus métodos de entrenamiento.

“Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente le hago que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar, jugando en Primera” “Ahí está la pobreza. Le podemos llevar a un chico comida, lo podemos ayudar con un montón de cosas, pero ¡el estudio, que se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando! Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y que después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando. Si vos no sabes lo que estás firmando en un contrato es muy difícil salvar a tu familia” .

Fueron las palabras del entrenador quien se animó a contar la realidad por la que pasan varios futbolistas, que sin duda fuera del deporte quedan muy desprotegidos por cuestiones de pobreza y educación