Previa Temperley - Huracán: el que quiere Celeste...

Para el Gasolero es imprescindible sumar de a tres. Algo que este 2018 le está costando dado que no obtiene una victoria desde la fecha 12 (disputada en diciembre) ante Tigre en la que ganó por 2-1. A todo esto, a Gastón Esmerado parece costarle encontrar el once ideal que lo termine de convencer: en el empate en uno frente a Gimnasia, el ataque estuvo formado por Ezequiel Montagna y Gaspar Gentile de titulares, mientras que en la derrota contra Unión, el Cele fue con Fabián Muñoz y Santiago Giordana. Lo curioso es que ninguno de los cuatro jugadores nombrados convirtió goles en Temperley. Además, cabe destacar que el tanto en la parda contra el Lobo lo marcó Emiliano Ozuna, quien entró desde el banco. Y sacando ese resultado, el Gasolero no convierte hace seis encuentros.

Igualmente, esta vez le toca enfrentar a un equipo con un presente bastante irregular: de los siete partidos de esta Superliga, ganó dos, empató tres y perdió dos. Sin embargo, el conjunto de Gustavo Alfaro ha cosechado un buen poderío de ataque de la mano de Chávez (convirtió su primer tanto en el clásico) y Pussetto (seis goles).

¡Que no decaiga!

El Gasolero llega a este duelo luego de tres empates consecutivos (ante Independiente, Newell's y el Lobo). Además de tener un bajo rendimiento en la última fecha frente a Unión de Santa Fe cuando sumó tres goles en contra a la canasta. Si bien en ciertos momentos se pueden observar rasgos o individualidades de buen funcionamiento, la falencia continúa en la búsqueda de efectividad en la última línea como nombrábamos al principio.

Ahora, deberá ir con todas sus armas para sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder tomar un poco de distancia de sus rivales directos en la zona de descenso. Si quiere Celeste que le cueste... y esta vez tendrá una dura tarea para romper el cero en el arco custodiado por Marcos Díaz y así terminar con la maldición que no le permite sumar de a tres.

Panorama del posible equipo

A esta altura no sorprende que el entrenador Gastón Esmerado no confirme el equipo antes del encuentro. Igualmente, se podrían presentir algunos cambios como la inclusión de Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna en el mediocampo para poder conseguir más juego y posible mejor posicionamiento en ataque.

A su vez, la sorpresa en la lista de concentrados pasó por la ausencia del defensor Matías Nani. Por lo tanto, se puede deducir que en su lugar ingresaría al once titular: Gastón Aguirre, quien en el último duelo fue al banco de suplentes. Algo que lo caracteriza al Gato Esmerado es no repetir un mismo equipo.

El Globo llega con alto vuelo

Si bien no le alcanzó para llevarse los tres puntos a Parque Patricios, el hecho de empatar ante su eterno rival, San Lorenzo, significa un gran envión anímico. El gol del Globo lo hizo Andrés Chávez con asistencia de Ignacio Pussetto ratificando ese poderío que obtiene paso a paso y progresivamente en ataque.

Buenas noticias para Alfaro

Marcos Díaz vuelve al arco del Globo luego de estar ausente en el clásico debido a un derrame en el ojo izquierdo. Pero su regreso no será el único, respecto del once que viene de empatar frente al Ciclón: Nicolás Silva, quien padece una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha, no concentró y en su lugar ingresa al equipo Nazareno Solís. Variante que sorprende dado que el ex Boca no sumó muchos minutos desde que llegó al club en agosto del año pasado.

Ventaja de Huracán

En cuanto al historial, el Globo arrastra una mínima ventaja ya que entre Primera División y la B Nacional se enfrentaron en cinco oportunidades. De las cuales tres veces vio la victoria Huracán (por 4-2, 2-0 y 3-0), mientras que el Gasolero ganó sólo en una ocasión (fue el último encuentro por 2-1) y solamente empataron una vez.

El último duelo fue disputado en octubre de 2016 y el local fue Huracán. Esta vez, el Cele venció por 2-1 con goles de Marcos Figueroa y Alexis Zárate. En tanto, el gol del descuento para el Globo fue de Federico Mancinelli.

Probables formaciones

Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, William Riveros, Gastón Aguirre, Marcos Pinto; Fernando Brandán, Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Fabián Muñoz y Santiago Giordana.

DT: Gastón Esmerado.

Huracán: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Carlos Matheu, Martín Nervo, Carlos Araujo; Mauro Bogado, Israel Damonte, Adrián Calello, Nazareno Solís; Ignacio Pussetto y Andrés Chávez.

DT: Gustavo Alfaro.