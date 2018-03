Argentina vs Italia en vivo online por amistoso internacional

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido de la Selección Argentina vs Italia en vivo por amistoso internacional. ¡Comenzamos la transmisión a las 16:45!

Italia: Gianluigi Buffon; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Angelo Ogbonna, Matteo Darmian; Marco Verratti, Jorginho, Marco Parolo; Antonio Candreva, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne.

Argentina: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Éver Banega o Leandro Paredes; Manuel Lanzini, Lionel Messi, Ángel Di María; Gonzalo Higuaín.

Probables formaciones del partido Argentina vs Italia

Luigi Di Biagio, entrenador de la selección italiana, también habló antes del encuentro y manifestó que espera más del volante de PSG: “Verratti puede hacerlo mejor. Es uno de los grandes talentos de nuestro fútbol, uno de los pocos que cada temporada juega al más alto nivel que supone actuar en la Champions. Todo el mundo piensa que Marco puede hacerlo mejor porque tiene las cualidades para ello”.

Jorge Sampaoli dialogó en conferencia de prensa y manifestó la importancia de estos amistosos previos al Mundial: "Estos partidos te dan la chance de potenciar a la gente que se ha maltratado por no haber podido ganar algo importante. Los jugadores están mentalizados para disfrutar del Mundial y no martirizarse con lo que no pudieron lograr antes. Y el compromiso con la camiseta sigue intacto. Ellos perdieron finales, no son perdedores".

Argentina ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo que comenzará el 14 de junio. La Albiceleste debutará el 16 frente a Islandia, jugará el 21 con Croacia y cerrará su participación en el Grupo D, el 26 ante Nigeria.

Uno de los jugadores que tendrá una chance en este amistoso es el arquero Wilfredo Caballero, quien se desempeña actualmente en el Chelsea inglés. Willy lleva 11 partidos en esta temporada con los ‘Blues’ ya que el titular es el belga Thibaut Courtois. Con los lugares casi asegurados para Sergio Romero y Nahuel Guzmán, el ex Málaga tendrá una prueba para ganarse una plaza al próximo Mundial.

En Italia, Di Biagio convocó a 26 jugadores con varias sorpresas. La primera de ellas es que el entrenador interino convenció a dos jugadores de experiencia como Gianluigi Buffon y Giorgio Chiellini, aunque este último sufrió una lesión y citó a Angelo Ogbonna. También, apostó por la juventud y llamó a Patrick Cutrone (20 años), Lorenzo Pellegrini (22 años), Federico Chiesa (20 años), entre otros.

Otra de las primeras apariciones pero esta vez desde el fútbol local es la de Lautaro Martínez. El delantero de Racing es una de las figuras del equipo y actualmente se encuentra segundo en la tabla de goleadores con 10 anotaciones. El 'Toro' está a un paso de ser transferido a Europa en el próximo mercado de pases y todo indica que sería vendido a Inter de Italia.

Para esta fecha FIFA, Argentina tiene 27 jugadores y se dan algunas particularidades como el regreso de Gonzalo Higuaín. Además, se dan las primeras convocatorias de Wilfredo Caballero, Ángel Correa, Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori desde el arribo de Jorge Sampaoli. Pero ocurren a su vez algunas ausencias como las de Paulo Dybala y Mauro Icardi.

El árbitro que estará presente en este amistoso será Martin Atkinson, inglés de 46 años, que lleva 13 dirigiendo en la Premier League. Lo acompañarán Lee Betts (asistente uno); Constantine Hatzidakis (asistente dos) y Craig Pawson (cuarto árbitro).

El lugar donde se disputará el partido entre Argentina e Italia será en el Etihad Stadium. En este estadio, Manchester City realiza sus partidos de local y algunos se sentirán como en casa como Nicolás Otamendi y Sergio Agüero ya que se encuentran en el equipo inglés. El escenario de este amistoso cuenta con una capacidad para 55.000 espectadores.

En cuanto a los próximos amistosos, Argentina se medirá ante otro campeón del mundo como lo es España y se realizará el martes 27 en el estadio Wanda Metropolitano. Mientras que Italia se enfrentará a Inglaterra en el estadio Wembley.

Con la eliminación de la Azzurra, hace unos meses se designó a un un nuevo entrenador. Luigi Di Biagio, quien era el entrenador del seleccionado Sub 21 será el conductor en esta fecha FIFA.

En cuanto a Argentina, su último título en una Copa del Mundo se dio en México 1986. Con Carlos Salvador Bilardo como entrenador, la Albiceleste se consagró en el Estadio Azteca ante Alemania por 3-2.

Argentina vs Italia en vivo

Los goles para el seleccionado uniformado de celeste y blanco los marcaron José Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga mientras que para el seleccionado alemán anotaron Karl-Heinze Rummenigge y Rudi Völler. También se recuerda en este Mundial por las actuaciones de Diego Armando Maradona, una de las más notables fue en cuartos de final ante Inglaterra.

Estos dos equipos son grandes potencias a nivel de selecciones y han conseguido más de una Copa del Mundo. El caso más reciente es el de Italia quien lo pudo realizar en 2006. En la final venció a Francia por penales ya que en los 120 minutos habían igualado por 1-1 con goles de Zinedine Zidane y Marco Materazzi. Este partido también es recordado por la expulsión al actual entrenador de Real Madrid donde cabeceó en el pecho al defensor que marcó el gol de la Azzurra.

Italia tuvo una resolución diferente a su rival. El 13 de noviembre de 2017, uno de los multicampeones –Italia 1934, Francia 1938, Espaaña 1982 y Alemania 2006- se quedaba sin Mundial tras haber sido eliminado en la fase de repechaje ante Suecia, igualando sin goles en el partido de vuelta mientras que la ida habían caído por la mínima diferencia.

La Albiceleste tuvo un final de películas en lo que fueron las Eliminatorias Sudamericanas. Con Jorge Sampaoli al frente del plantel en las últimas fechas, Argentina venció a Ecuador en la última fecha con una brillante actuación de Lionel Messi convirtiendo un hat-trick y de esta manera, se colocó en la tercera posición de la tabla por detrás de Brasil y Uruguay.

Del lado de enfrente se encuentra Italia, una selección que se vio sucumbida por la durísima eliminación en el repechaje ante Suecia. Con la ausencia en la próxima cita mundialista, la Azzurra se encuentra en un proceso de reestructuración y planificando a futuro para la próxima competencia: la Eurocopa en 2020.

Argentina tiene dos pruebas de fuego previo al comienzo de la Copa del Mundo y quiere obtener grandes resultados en esta fecha FIFA donde enfrentará a dos potencias mundiales y que además fueron campeones en ediciones anteriores. Con algunas caras nuevas y otros regresos, la Albiceleste quiere vencer en Manchester.