River y una agenda cargada y exigente

Tras haber goleado a la Universidad de Chile por 3-0 con una gran actuación de Rafael Santos Borré que marcó por duplicado, en medio de la fecha FIFA, Marcelo Gallardo deberá planificar minuciosamente este mes que se viene con duelos directos para lograr acceder a las copas del 2019 y en el medio lograr obtener la mayor cantidad de puntos en su grupo de la CONMEBOL Libertadores.

El partido más próximo es ante Defensa y Justicia, en Varela, el domingo 1 de abril a las 11 hs. El encuentro suma importancia ya que el Halcón se encuentra tres puntos por encima del Millonario y a una sola unidad del último puesto que permite el acceso a la Copa Sudamericana del año que viene. En una semana jugará tres encuentros, porque después de jugar ante el Halcón, por la Libertadores recibirá en el Monumental el jueves 5 a Santa Fe y el domingo 9 visitará a Racing en el Cilindro.

En la agenda de ese mes se adelantó un partido que no estaba previsto: ante Estudiantes de La Plata. El compromiso ante el Pincharata correspondiente a la fecha 25 de la Superliga se adelantará un mes, ya que el 1 de Mayo (dos días después para el que estaba pactado dicho enfrentamiento) deberá estar presente en Cuzco para el choque ante Real Garcilaso por la Libertadores. Por esa razón, con el aval de Superliga y a falta de otra fecha, se disputará el 12 de Abril.

De esta manera River tendrá 8 partidos en 30 días, teniendo siempre partidos entre semana ya sea por Copa como por el torneo doméstico.

AGENDA DEL MES PARA RIVER:

1/4 vs. Defensa y Justicia (V) por la fecha 21 de la Superliga

5/4 vs. Independiente Santa Fe (L) por la Copa Libertadores

8/4 vs. Racing (V) por la fecha 22 de la Superliga

12/4 (resta confirmación ofical) vs. Estudiantes de La Plata (L) por la fecha 25 de la Superliga

15/4 vs. Rosario Central (L) por la fecha 23 de la Superliga

19/4 vs. Emelec (V) por la Copa Libertadores

22/4 vs. Arsenal (V) por la fecha 24 de la Superliga

26/4 vs. Emelec (L) por la Copa Libertadores