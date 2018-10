Marco Ruben evalúa la chance de dejar Rosario Central

El capitán de Rosario Central, Marco Gastón Ruben habló hoy en conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco (lugar de entrenamiento de Rosario Central). El goleador del Canalla expresó que está en duda su continuidad en el club rosarino para el próximo semestre.

“Hace tiempo que quiero revertir mi situación personal; estoy pensando otras cosas, necesito estar bien. Por ahí las etapas se terminan y hay que asumirlo”. Estas fueron las primeras frases de Marco Ruben en rueda de prensa.

“Hace tiempo que vengo cansado mentalmente y se me está haciendo difícil”, dijo el ex jugador del Villarreal de España.

Cuando al ex jugador de Tigres de México le pidieron explicaciones sobre una posible salida dijo lo siguiente: “Claramente no me siento bien, no me siento cómodo. No tengo la confianza que tuve en otro momento. No quiero decir que me voy a ir del club, pero puede pasar que haya llegado el fin de mi etapa en Central. Hay pasos en la vida que hay que dar; estoy agotado de la cabeza”.

Primer entrenamiento de José Antonio Chamot

José Chamot se hizo cargo del primer equipo canalla y en la mañana de Arroyo Seco dirigió su primer entrenamiento. Rosario Central jugará el sábado 5 de mayo en Sarandí frente a Arsenal a las 13:15 por la 26º fecha de la Superliga. Luego viajará a San Pablo para jugar en el Morumbi frente al “Tricolor Paulista” por la Copa Sudamericana y definir la llave, ya que en la ida igualaron sin goles.