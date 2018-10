Lluvia de goles entre San Martín y Villa Dálmine

Villa Dálmine pudo lograr el milagro de ganar de visitante algo que se le hizo bastante esquivo en el torneo pero, a poco del final San Martín logró el empate que lo clasificó a semifinales por el segundo ascenso a la mayor elite del fútbol argentino.

La visita fue quien golpeó primero apenas comenzado el encuentro, luego de un córner y una jugada preparada, apareció Pablo Burzio y quedó mano a mano con el arquero. El cordobés no falló y metió la pelota al lado del palo a los 10 minutos. El empate se le negó al cuadro de Rubén Forestello a los 22, cuando un remate de Gonzalo Rodríguez se estrelló en el travesaño. Inmediatamente después,

a los 23, Villa Dálmine amplió la ventaja de contragolpe, la pelota le quedó a Rivadero quien no falló y metió el segundo. Hasta el final del primer tiempo, no hubo llegadas claras y así se fue la primera parte.

Sufrido final

En el complemento, la cosa cambió. San Martín se fue decidido a empatarlo. A los 10, Galeano probó y Martín Perafán bien parado tiró la pelota por encima del travesaño. A los 19, Rodríguez tuvo una clara que no pudo definir. Luego de estos y más intentos del local, a los 27, llegaría el gol de Santo. Costa recibió un pase atrás, eludió a un defensor y fusiló al arquero para el gol.

Villa Dálmine sintió el gol y trató de atacar. Sin la precisión del primer tiempo perdió chances de ampliar el marcador y a los 36, llegó el empate del Santo tucumano. Luego de un centro, Bieler cabeceó dentro del área y puso igual el tanteador. Poco le pudo durar la alegria al local, solo tres minutos después en un tiro libre, el arquero del santo salió mal y Ramiro López aprovechó de cabeza para marcar el gol, luego de que la pelota pegara en el palo. Euforia en el equipo de Campana que volvía a ponerse en ventaja y se estaba asegurando el pase a la siguiente fase del Reducido.

Llegando al final en minutos de descuento se salvó Dalmine tras el fallido remate de Bieler. Luego de muchos remates y despejes en el área visitante y tan solo a segundos del final (48 minutos), Galeano remató fuerte y mandó la pelota al fondo de la red para igualar el tanteador. Fue final, y San Martín es semifinalista por la ventaja deportiva.

Síntesis

Formaciones

San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Rolando Serrano, Esteban Espínola López, Ismael Benegas y Maximiliano Martínez; Walter Busse, Alejandro Altuna, Juan Galeano y Matías García; Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler.

DT: Rubén Forestello.

Villa Dálmine: Martin Perafán; Franco Flores, Cristian González, Marcos Martinich y Gonzalo Papa; Marcos Rivadero, Leandro Sapetti, Federico Jourdan y Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba.

DT: Felipe de la Riva.

Goles

Primer tiempo: 10m Burzio (VD) y 24m Rivadero (VD)

Segundo tiempo: 27m Costa (SM), 36m Bieler (SM), 38m López (VD) y 49m Galeano (SM).

Cambios

Todos realizados en el segundo tiempo

Al comenzar Franco Costa por Serrano (SM)

22m Horacio Falcón por Jourdan (VD)

32m Nicolas Cherro por Burzio (VD)

38m Favio Durán por Martinich (VD)

40m Sergio González por Espínola López (SM)

51m Lucas Bossio por Gonzalo Rodríguez (SM).

Incidencias

31'ST expulsado González (VD)

Amonestados

Serrano y Martínez (SM)

Flores y Perafán (VD)

Cancha: San Martín.

Árbitro: Pablo Echavarría.