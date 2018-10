Franco Armani: "El objetivo es buscar el Mundial"

Semana más que especial es la que está viviendo Franco Armani. Ni el más optimista hubiera imaginado un desenlace de temporada como este para el ex Atlético Nacional. De ser prácticamente un desconocido para el público argentino pasó a convertirse en el arquero que tiene grandes chances de defender el arco de la Selección en el próximo Mundial.

El año de Armani fue vertiginoso en todo sentido, llegó en el mercado de verano a River Plate, que ya lo había buscado en varias ocasiones, pero las negociaciones nunca pudieron terminar de concretarse. Finalmente, en la segunda mitad del año futbolístico, Gallardo y el club de Nuñez pudieron hacerse con los servicios del guardameta.

Rápidamente se ganó el cariño y la confianza del hincha “Millonario” a base de grandes actuaciones. La regularidad del golero de 31 años hizo que Jorge Sampaoli, pusiera sus ojos en él y lo confirmara dentro de los 23 convocados que irían a la Copa del Mundo.

De todas maneras, parecía complicado que Sergio Romero, titular indiscutido en los últimos años del seleccionado perdiera su puesto en la valla; pero en la tarde del martes todo cambió. “Chiquito” se resintió de aquella lesión en la rodilla que sufrió en el último amistoso con España y el entrenador argentino junto con el cuerpo médico optaron por desafectarlo de la convocatoria.

[SELECCIÓN MAYOR] Franco Armani : "Cada uno de los tres arqueros que estamos acá vinimos a trabajar. Después, el técnico va a decidir quién va a jugar. Debemos sumar en esta competencia sana". — Selección Argentina (@Argentina) 25 de mayo de 2018

De esta manera, se acrecentaron las posibilidades de que Armani se calce el buzo de arquero. La pelea por el puesto está palo y palo con el portero del Chelsea, Wilfredo Caballero. Aún es una incógnita quien será el titular, pero el gran momento que está viviendo el riverplatense hace pensar que, en principio, corre con ventaja en la elección de Sampaoli.

Este viernes por la tarde, el arquero surgido de la cantera de Central Córdoba de Rosario, fue seleccionado para brindar una conferencia de prensa a los medios junto a Cristian Pavón.

"El objetivo es buscar el Mundial" En primer lugar, se mostró enfocado en lo que viene y con ganas de hacer un buen papel en Rusia: “Quiero trabajar y aportar desde mi lugar. El objetivo es buscar el Mundial, tratar de pelearlo. Estoy disfrutando este momento.”

En las semanas previas a la convocatoria final se supo de la reunión de Armani con el DT argentino y al ser consultado sobre qué es lo que le pidió el técnico, expresó: “Me esforcé en los puntos que Sampaoli me pidió en la charla que tuvimos. Desde el día que hablé con él, me esforcé al máximo para tener esa posibilidad que estaba esperando.”

Franco Armani, junto a Di María en su primer entrenamiento con la Selección.

Franco reconoció la calidad de sus compañeros desde el primer entrenamiento, y aunque se tiene fe sabe que la decisión final pasa por el DT: “Cada uno de los tres arqueros que estamos acá vinimos a trabajar. Tenemos diferentes cualidades, pero por algo estamos los tres acá. Después, el técnico decidirá quién es el que va a jugar. Debemos sumar en esta competencia sana.”

"Lo de Romero nos produjo un momento de mucho dolor" La lesión de Romero fue un golpe duro para todo el plantel, no solo desde el aspecto futbolístico sino también desde lo anímico. Así lo expresó Armani en sus declaraciones y le deseó una rápida recuperación al arquero del United: “Lo de Romero nos produjo un momento de mucho dolor. Nos ponemos en su lugar. Le mando mis saludos y mucha fuerza. Esperemos que tenga una pronta recuperación, va a salir adelante.”

"Vi un grupo con mucha hambre de conseguir esta Copa del Mundo" Por último, los periodistas presentes le preguntaron cómo vio al grupo desde su llegada, a lo que Franco contestó: “Desde que llegue mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Con sencillez, humildad y con mucha hambre de conseguir esta Copa del Mundo.”

Así cerró la conferencia Franco Armani, un jugador con una carrera vertiginosa que puede coronar de la mejor manera si consigue el objetivo mayor en la próxima cita mundialista.