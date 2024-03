Anoche, la Selección Argentina de fútbol superó la segunda prueba de la doble fecha FIFA de amistosos. Derrotó a Costa Rica por 3-1 en Los Ángles, Estados Unidos. Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez convirtieron los goles.



El duelo ante el elenco Tico no fue sencillo en el primer tiempo en el que su arquero, Keylor Navas se convirtió en figura indiscutida ante una Argentina que quedó mal parada en un contrataque y una floja respuesta del arquero debutante, Walter Benítez, a los 34´.



En el segundo tiempo, el dominio albiceleste fue absoluto. A los 52´, Fideo puso el 1-1 con tiro libre perfecto al ángulo en cuanto a potencia y precisión. Cuatro minutos después McAllister puso el 2-1 de cabeza y Lautaro cerró la cuenta, con un buen remate para el 3-1.



Con el resultado a favor, Lionel Scaloni,, realizó varias modificaciones y probó alternativas ya que la gira por el país norteamericano fue el último ensayo previo a la Copa América 2024, donde Argentina defenderá el título.



Los 11 que arrancaron jugando fueron:



Walter Benítez (6): El arquero tuvo su primer partido con la Albiceleste y de titular. Tapó una pelota muy difícil (un cabezazo de Julio Cascante) y luego se llevó la amargura por el gol de Manfred Ugalde . Más allá de eso, se lo vio seguro.



Nahuel Molina (8): No tuvo problemas por la banda derecha. Algunas veces pasó al ataque y en el complemento mostró su mejor juego, intensidad para presionar y siendo alternativa de pase para Di María.



Cristian Romero (6): Tuvo algunos desajustes en la defensa luego del gol del rival. En la segunda parte, fue garantía para el equipo.



Nicolás Otamendi (6): Tuvo la oportunidad de marcar de cabeza pero al tiro le faltó dirección y Keylor Navas estuvo atento. Siempre mostró determinación pero no pudo evitar el gol de Ugalde. Se impuso en el córner de Di María que terminó en 2-1.



Nicolás Tagliafico (6): En el primer tiempo, no se lo vio cómodo defendiendo. Casi anotó con su hombro como contra Bolivia, hubo rebote y terminó definiendo McAllister.



Giovani Lo Celso (7): Estuvo bastante activo y atento presionando al rival en los primeros 30´. Después, se quedó un poco. En la segunda mitad, pisó el área con mas frecuencia y estuvo mas preciso en los pases.



Alexis McAllister (7): Se desempeñó como volante central. Cometió muchas faltas. No estuvo tan preciso en los pases. Sin embargo, presionó bien en lo alto. Tras una pelota parada y un rebote, definió bien de cabeza para que Argentina pase a ganar 2 a 1, a los 56´. Luego, fue reemplazado.





Enzo Fernández (7): El mediocampista estuvo ágil. Hizo circular bastante la pelota, intentó armar paredes. Dejó mano a mano a Julián Álvarez y luego a Garnacho. Quiso romper el arco pero los remates no fueron tan certeros. Navas le sacó el 1-1.





Ángel Di María (8): El capitán tuvo una gran noche. Abrió el marcador para la Argentina a través de un tiro libre al mejor estilo Messi, a los 52´. Fue desequilibrante por la derecha y el centro. Sin dudas, la figura del partido, el dueño de los córners y partícipe de los otros dos tantos de la Scaloneta.



Julián Álvarez (6): Como es de costumbre, corrió todo el juego. Presionó y molestó a la defensa rival. A los 53´, un centro atrás casi le permite marcar el 2 a 1. No logró conectar con sus compañeros en el área para volver a convertir.



Alejandro Garnacho (6): El delantero recibió y encaró cada pelota recibida por la izquierda aunque no dirigió bien al final. Se mostró muy convincente y con ganas en su primera titularidad con la celeste y blanca.



Los que ingresaron fueron:



Leandro Paredes (6): El volante entró en el segundo tiempo. Condujo muy bien el juego como lo suele hacer.



Rodrigo De Paul (6): Asistió en el gol a Lautaro. Aportó intensidad en el medio de la cancha. Tuvo su chance de anotar pero el arquero Tico evitó el cuarto tanto albiceleste.



Lautaro Martínez (7): Ingresó en los últimos 20 minutos, en lugar de Garnacho. Se asoció con De Paul en una diagonal y remató al arco, a los 77´. Después de un año y medio, el Toro volvió al gol con Argentina.





Valentín Carboni (sin puntaje): Debutó en la Selección a 10´ del final, en lugar de Di María. El jugador no desentonó y ejecutó un lindo remate.



Germán Pezzella (sin puntaje): Entró por Otamendi en los últimos 10´. No tuvo mucha incidencia en el juego.



Nicolás González (sin puntaje): Reemplazó a Enzo Fernández a los 36´ del ST. No pudo concretar una chance de gol sobre la línea, cerca del final.