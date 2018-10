Ronaldo: "Creo que el Madrid es mejor"

A menos de 24 horas de la final de la Champions League se cierran las apuestas y las palabras cruzadas de ambos bandos. Comienza la previa final para demostrar quien es el mejor equipo de Europa. Lo que importa es demostrarlo sobre la cancha, pero nunca falta la pisca entre los protagonistas. Acá repasamos algo de lo que dijeron.

Liverpool

"No puedo compararles porque no sé como entrena Zidane. Como he dicho siempre, como jugador es un privilegio que Jurgen sea nuestro entrenador, ha logrado cosas increíbles. Será muy especial verle en la banda. Estamos encantados con él". -Henderson

"Es muy especial para cada uno de nosotros. Todos esperamos ansiosamente poder jugarlo. Hay que disfrutarlo y darlo todo. Ojalá podamos salir de aquí con la victoria". -Van Dijk

“Son los defensores de título, y han vuelto a ganar de manera seguida la competición. Lo están haciendo muy bien bajo el mando de Zinedine Zidane. Él es uno de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos. Me alegro de que no nos enfrentemos jugando entre nosotros, ya sea marcándole yo a él o cualquier otra cosa. Estoy muy contento de que mis jugadores sean los que jueguen. Medirme contra él es imponente. Lo admiré como jugador y le respeto como colega. Es increíble lo que está haciendo con el Real Madrid. Es realmente, realmente extraordinario. Pero a Kiev no vamos a pedir camisetas”. -Jurgen Klopp

"Conocemos al Real Madrid. Siempre gana títulos de Champions League y Liga. Nunca he jugado contra ellos pero he visto sus partidos y son muy competitivos. Pero esto es una final, un partido único, un momento único. Ellos también se enfrentan al Liverpool, un equipo y club con mucho prestigio. Vamos a luchar hasta el final". -Firmino

"Es el equipo que ha ganado este trofeo más que nadie. Ha ganado la UEFA Champions League tres veces en los últimos cuatro años, por lo que tiene mucha experiencia. La han ganado antes, pero es un partido, no dos, así que solo necesitamos centrarnos y no pensar en nada del pasado. Cuando llegas al partido, es solo once contra once".-Salah

Real Madrid

“Sabemos que va a ser un rival muy, muy duro. Tiene un equipo, a nivel ofensivo, muy rápido, que a la contra puede hacer mucho daño. Firmino y Salah son jugadores muy rápidos, verticales, difíciles de controlar, así que intentaremos tenerlos, de alguna manera, bien vigilados para que no tengan el día de inspiración, porque te la pueden liar. El Liverpool es muy bueno a nivel técnico, son muy rápidos, pero vamos a intentar hacerles daño también con jugadores de nuestro equipo que también tienen características similares. Sabemos que a la contra también les podemos hacer mucho daño. Vamos a intentar aprovechar eso. A balón parado también se les puede hacer daño”. -Sergio Ramos

“Es una final, ni somos favoritos nosotros ni el Liverpool, está al 50%. Favoritos, no te preocupes, que nosotros no somos favoritos de nada. Tengo mucho respeto por Klopp, es un entrenador con mucha experiencia. No te puedo decir si nos parecemos. Lo que me importa es hacer las cosas bien. La satisfacción de darlo todo es lo más importante. Si lo has dado todo y el rival está mejor, nada. Me siento valorado porque doy todo”. -Zidane

“Me recuerdan al Madrid de hace unos años, tres rápidos arriba. Les respeto mucho, pero creo que el Madrid es mejor. Nos tenemos que dar cuenta de la historia que podemos hacer, por eso hay que entrar y demostrar nuestra experiencia”. -Ronaldo