Entrevista. Leopoldo Luque: "El principal problema es no tener un proyecto a largo plazo"

En la mañana del viernes y en las semanas previas al debut mundialista VAVEL entrevistó mano a mano a un ex campeón mundial con el elenco nacional como Leopoldo Jacinto Luque. Una voz autorizada atendió todas las consultas, contó anécdotas y su mirada con respecto a la ilusión Argentina en Rusia.

- ¿Cómo analiza el presente del conjunto de Sampaoli?

- Es complicado analizarlo, está en etapa de renovación y tengo la fe que puede hacer una buena Copa del Mundo. Jorge (Sampaoli) es trabajador y si se le da su tiempo tiene material de sobra, en Chile hizo una revolución y acá lo puede lograr siempre y cuando haga un buen Mundial.

- ¿Piensa que en Argentina no hay proyecto a largo plazo?

- En la actualidad no, a comparación de otros países casos de Alemania o sin ir lejos Brasil, después de Brasil 2014 automáticamente siguen con el proyecto y renuevan sus planteles en los momentos justos, seguramente ahora ya después de Rusia estén pensando en Qatar. Antes había un grupo de trabajadores e iba tomado de la mano con las juveniles. Desde la renuncia de Gerardo (Martino) no hay una idea definida o una columna vertebral.

Con respecto al Mundial 1978 comentó: "En aquella oportunidad tuvimos entrenando cuatro meses seguidos y no llegabamos como ahora, que arriban al país tres días o cuatros del partido por disputar"

- ¿Qué diferencias encuentra de estos jugadores a los del primer título mundialista?



- En aquel año solamente uno jugaba en Europa era Mario (Kempes) y el resto éramos del fútbol local. Ahora son la gran mayoría del extranjero y no se le da demasiada importancia a los que están jugando en Argentina.

- ¿Piensa usted que las lesiones de Biglia, Acuña o Agüero son psicológicas?

- Creo que no, porque sino nos daríamos cuenta. Ningún jugador quiere perderse un Mundial y si no llegaban podría haber convocado a otro en ese puesto. Tenemos mucho recambio afuera y pueden hacer un gran aporte en los once titulares.

- ¿En la actualidad falta un socio ideal para acompañar a Messi en los últimos metros?

- La sociedad Pavón o Dybala si los lleva de a poco puede dar que hablar si lo acompañan a Messi. No es fácil jugar con el mejor jugador del mundo. En su momento estuvo a la altura Enzo Pérez y su buen entendimiento con Lio, no entiendo la decisión de no llevarlo y dejarlo afuera de los 23.

Sobre los tres arqueros sentenció: "Los tres están en un buen nivel y creo que yo probaría con Armani porque es un buen golero. Ojalá los tres no se peleen entre ellos y haya buena convivencia. Gatti renunció al 78 porque no se bancaba ser suplente de Fillol".

- ¿Para usted en qué falla Gonzalo Higuaín en los momentos decisivos?

- A Higuaín lo marcó después de la final 2014 y el hincha le hizo la cruz. Si yo fuera el entrenador, en el partido con Haití no lo hubiera colocado y lo tendría en el banco así se prepara bien para lo que viene; en mi caso particular digo que es un excelente delantero y tiene unas condiciones extraordinarias.

- ¿Estuvo de acuerdo con el encuentro de despedida?

- No, claro que no, porque ahí no medís fuerzas y yo hubiera preferido con otro seleccionado más armado o un europeo para ver dónde estás parado y saber que te espera a corto plazo. Contra Haití yo no lo hubiera jugado o disputado, antes nos preparábamos contra Holanda, Italia, Alemania y esos conjuntos competitivos.

- ¿Qué selecciones son sus favoritas?

- Las favoritas mías son Francia, Alemania y Brasil, si estaba Holanda e Italia también eran candidatas. En el caso de Argentina siempre pelea hasta el final y podemos dar que hablar en el Mundial.