México le ganó al último campeón del mundo

Contra todos los pronósticos México ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa del fútbol mundial, después de obtener una victoria histórica sobre Alemania, la primer victoria contra la selección de aquel país en partidos oficiales y además los alemanes se suman a la lista de los seleccionados que son derrotados en su debut después de haber ganado el Mundial pasado.

En el Estadio Luzhniki de Moscú, se escribió un capitulo que no es nada más que un bálsamo de alegría y orgullo para México. La victoria le suma tremenda confianza al equipo dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio después de vencer a Alemania por 1-0 con gol de Hirving Lozano, la nueva joya del fútbol azteca, al minuto 35 del primer tiempo.

Un partido sumamente tenso donde alemanes y mexicanos se brindaron en un gran espectáculo, mucho juego en el mediocampo pero además muchas llegadas de peligro al área de ambas selecciones. El equipo de Joachim Löw basó su ataque en varias de sus fortalezas a través de Werner, Kimmich, Thomas Müller, Khedira, Reus y hasta Mario Gómez. Por todos lados lo intentaron pero México supo aguantar el vendaval alemán y supieron sufrir para salir con el marcador a favor.

Osorio, criticado por las rotaciones y por no poder difinir un once ideal dentro del parado de México, y además todas la criticas previas al Mundial por el pobre volumen de juego que se veía, hoy se olvidan y se empieza de nuevo, el once de esta vez al parecer ha sido acertado, y el Tri encontró el camino de la victoria a través del manejo calmo del balón, contragolpes efectivos y una defensa fina.

Un partido inteligente que se ganó en el mediocampo con Herrera como principal factor, la gran visión de Carlos Vela y la contundencia de Lozano. La línea de cuatro de México se paró muy firme, casi en media cancha, achicando los espacios.

Al parecer la lección de la Copa Confederaciones pasada precisamente contra Alemania, se aprendió y de que manera. México suma los primeros tres puntos dentro del Grupo F del Mundial de Rusia 2018, ganándose el derecho a soñar y poder llegar de una vez por todas más allá del quinto partido.