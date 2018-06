Insípido empate que le dio el primer lugar a Francia

Google Plus

Los franceses necesitaban empatar o ganar para lograr establecerse en el primer lugar del Grupo C y por su parte Dinamarca necesitaba que Australia perdiera y ellos no caer ante la selección que dirige Didier Deschamps.

Dinamarca y Francia crearon el primer 0-0 del Mundial de Rusia 2018, en base a un juego sin espectáculo que nunca explotó gracias a que el cuerpo técnico danés se enteró de que Australia a los 20' minutos ya había permitido un gol de la selección peruana; fue aquí donde los daneses se mantuvieron atrás durante los minutos restantes de partido y por parte de Francia nunca existió hambre para habilitar el 1-0 en el marcador.

Solamente faltaba alguna excusa para que algún partido del Mundial no fuera entretenido y con goles, faltaba solamente que se comenzara a especular en la cancha. En el partido no fue protagonista el VAR (Video Assitant Referee), no fue protagonista el árbitro, ni tampoco jugadores importantes como Antoine Griezmann o Christian Eriksen.

En el minuto 39' llegó la primera acción de peligro en el partido cuando un remate con la pierna izquierda desde afuera del área grande de Griezmann sorprendió a Kasper Schmeichel que se lanzó y aseguró el balón que iba con dirección en la escuadra izquierda; esto gracias a un drible que realizó Ousmane Dembele frente a 2 defensores “rojos”. El partido seguía peleado en medio campo y no tuvo para más, por lo que se fue 0-0 al entretiempo.

Deschamps rotó a jugadores para este último partido de fase de grupos cambiando a Hugo Lloris por el jugador del Olympique Marsella, Steve Mandanda; también entraron al once titular el supuesto nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Thomas Lemar. Umtiti se fue al banco para darle ingreso desde el inicio al numero 3 Presnel Kimpembe y por último Steven N´Zonzi suplantó al mediocampista del Manchester United, Paul Pogba.

Al minuto 78' el séquito francés hizo ingresar a Kylian Mbappé sustituyendo al jugador del FC Barcelona, Dembelé, pero poco pudo hacer el “Golden Boy 2017” ya que le cerraban los espacios y lo lograban marcar con dos hombres. Tuvo una conjugación junto a Fekir en el centro del campo que terminó parado bajo palos después de que el francés disparara con la pierna izquierda. Esto fue lo más peligroso del segundo tiempo y los daneses sabían que Perú ya estaba ganando por 2 goles a cero; por lo que ambos equipos se dedicaron a perder tiempo y terminar el partido 0-0.

Así finalizó el grupo C:

1) Francia 7 pts (+2)

2) Dinamarca 5 pts (+1)

3) Peru 3 pts (0) *Eliminado*

4) Australia 1 pto (-3) *Eliminado*