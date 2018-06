Previa España-Rusia: duelo de jerarquías dispares

Google Plus

En un duelo de planteles con gran diferencia de jerarquía, España enfrentará al organizador del Mundial, Rusia, este domingo a partir de las 11 de la mañana (hora argentina), en un duelo correspondiente a los octavos de final de la competencia y que se desarrollará en el Estadio Olímpico Luzhniki, de la capitalina ciudad de Moscú.

La Furia accedió a esta instancia tras imponerse en el grupo B, superando a Portugal, Irán y Marruecos, mientras que los locales culminaron segundos en la zona A, detrás de Uruguay y por delante de Arabia Saudí y Egipto.

Así terminó España en el grupo B

Así culminó Rusia en el grupo A

A pesar de no mostrar su mejor nivel es el favorito

España llegó al Mundial convulsionado tras la ida de Julen Lopetegui de la dirección técnica, debido a arreglar su contrato como entrenador del Real Madrid sin tener en cuenta a la Real Federación de Fútbol de su país. En su reemplazo, llegó el que era el director deportivo de la Federación, Fernando Hierro que se hizo cargo del equipo a dos días del inicio de la competencia.

Con idas y vueltas en cuanto al nivel de juego, el seleccionado español empató en su primer partido 3-3 frente a Portugal, con goles de Diego Costa en dos oportunidades y Nacho Fernández, mientras que en el segundo partido le ganó por la mínima diferencia a Irán, nuevamente con Costa anotándose en el marcador. En el último partido, sufrió mucho más de lo esperado con Marruecos, equipo ya eliminado, y terminó empatando de forma agónica por 2-2, con tantos de Isco y Iago Aspas.

En la previa al duelo frente al conjunto ruso, el que dialogó con los medios fue el entrenador Hierro y remarcó la veces que el equipo levantó resultados adversos en este Mundial: ''Tenemos claro lo que es Rusia. El fútbol es un juego de errores y gana el que menos se equivoca. Tenemos que ser inteligente. Sabemos lo que tenemos que solucionar. Nos hemos tenido que levantar cinco veces y el equipo se ha levantado. Tenemos muchas cosas para ser optimistas. El equipo ha peleado siempre y se ha levantado con el marcador en contra en cuatro ocasiones''.

Por otra parte, realizo un breve análisis del juego de Rusia: ''Es una selección que se ha clasificado bien, equipo difícil, físico, que juega bien el balón parado. Debemos buscar el sitio donde le podamos hacer daño. Todos tenemos un plan. Se trata de estar más acertado. Estos partidos se deciden por pequeños detalles''.

Hierro aún no confirmo los once que saldrán al césped del Olímpico Luzhniki y hay dos dudas las cuales se develarán a último momento. En el mediocampo, Koke y Thiago Alcántara luchan por un lugar, mientras que en la parte creativa, el principal interrogante es la presencia o no de David Silva, que podría ser reemplazado por el jugador del Real Madrid, Marco Asensio.

El local intentará dar el batacazo

Rusia llegaba a este certamen con más dudas que certezas. Con rendimientos preocupantes ante rivales inferiores en los amistosos previos, muchos dudaban de lo que podía ser capaz de hacer el conjunto dirigido por Stanislav Cherchesov.

A pesar de ello, los rusos demostraron un nivel sorprendente en sus dos primeras presentaciones: en el partido inaugural goleó por 5-0 a Arabia Saudí, con goles de Yury Gazinskiy, Denis Cheryshev en dos oportinidades, Artyom Dzyuba y Aleksandr Golovin, mientras que en el segundo cotejo le ganó por 3-1 a Egipto con tantos de Ahmed Fathi en contra, Cheryshev y Dzyuba. Ya clasificado y reservando algunos jugadores, cayó sin atenuantes por 0-3 ante Uruguay.

Uno de los que habló en conferencia de prensa previo al encuentro, fue el volante del Villarreal, Cheryshev, y elogió las condiciones del seleccionado ibérico: "España tiene grandísimos jugadores, si no es la mejor selección del mundo está cerca, pero a todas las selecciones se les puede hacer daño y lo vamos a intentar. Si juego intentaré ayudar a mi equipo y me centraré solo en eso".

"Ojalá pueda meter el gol de la clasificación. La vida seguiría igual si lo consigo, no cambiaría nada. Lo importante por encima de lo individual es que mi selección siga adelante, es lo principal. Si meto gol estaría muy feliz pero me alegraría mucho más poder seguir adelante en el Mundial", añadió el mediocampista.

Para este partido, Cherchesov realizará tres cambios con respecto a los titulares que cayeron ante Uruguay. Los laterales Mário Fernandes y Yuri Zhirkov reemplazarán a Igor Smolnikov y Fyodor Kudryashov, mientras que en la mitad de la cancha regresará Aleksandr Golovin en lugar de Aleksei Miranchuk.

Historial entre ambos equipos

En toda la historia, se han enfrentado diez veces, cuatro de ellas cuando Rusia aún era la Unión Soviética. El balance favorece claramente a los españoles con seis triunfos, solo un éxito ruso y tres igualdades. El último enfrentamiento data de noviembre del año pasado, cuando en un amistoso disputado en San Petersburgo, igualaron 3-3 con tantos de Fedor Smolov y Miranchuk para los locales y doblete de Sergio Ramos y el restante de Jordi Alba para La Furia.

Un holandés comandará el cotejo

El árbitro de 45 años Björn Kuipers participa de su segundo Mundial, tras ver acción en tres partidos de Brasil 2014. En Rusia, ya dirigió los duelos entre Uruguay - Egipto (grupo A) y Brasil - Costa Rica (grupo E). Kuipers estará secundado por sus compatriotas Sander van Roekel y Erwin Zeinstra, mientras que el cuarto juez será el francés Clement Turpin.

Probables formaciones:

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke o Thiago, Busquets; Iniesta, Isco; Asensio o Silva y Diego Costa.



Rusia: Akinféev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinski, Samédov, Golovin; Chéryshev y Dzyuba.