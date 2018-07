Blaise Matuidi: ''Francia es capaz de poner a cualquier equipo en dificultades''

Google Plus

Tras la gran victoria frente a Argentina en los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018, Francia se prepara para encarar el duelo de cuartos del próximo viernes a las 11 de la mañana (hora argentina) frente a Uruguay a disputarse en el Estadio Nizhny Nóvgorod de la ciudad homónima y con el arbitraje del argentino Néstor Pitana.

En la previa al duelo frente a los charrúas, el volante del seleccionado francés Blaise Matuidi, que no estará presente debido a que cumplirá una suspensión por llegar al límite de amonestaciones frente a los argentinos, habló con los medios es miércoles en la tarde rusa y se refirió a la ausencia del delantero Edison Cavani: "Es una persona muy generosa, que no se rinde nunca y hará todo lo posible hasta el último momento para estar en el campo. Uruguay no es lo mismo con él o sin él. Edi es un gran delantero, uno de los mejores del mundo, conocemos sus cualidades. Será difícil de reemplazar".

También tuvo tiempo para hacer mención al jugador del Barcelona, Luis Suárez: "Juega en uno de los clubes más grandes del mundo y es difícil de marcar. También le gustan los duelos. Es muy correoso".

''Ganamos confianza después del partido contra Argentina''

Por otra parte, Matuidi mencionó que los Galos son capaces de incomodar al cualquier equipo: ''Francia es capaz de poner a cualquier equipo en dificultades gracias al talento de sus jugadores. Ganamos confianza después del partido contra Argentina, pero siempre fuimos los mismos desde el principio".

"Tengo mucha confianza en este grupo. Lo daremos todo, independientemente de quién esté en la alineación. Todos somos como de la familia", afirmó el volante que juega en la Juventus de Italia.

Para cerrar, reconoció algunas de las cualidades que posee su equipo: "Durante los partidos que hemos jugado, incluso en los de la fase de grupos en los que todo no era perfecto, hemos demostrado que somos difíciles de superar, un equipo sólido que concede pocas ocasiones y con muchas cualidades ofensivas. Sólo hemos perdido una vez en los últimos meses, contra Colombia, lo que demuestra nuestra fuerza".