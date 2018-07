Neymar: “Toda la suerte a CR7 y no pediré permiso a los defensas”

Neymar JR volvió a confirmar que su permanencia en el PSG esta más que asegurada para la próxima temporada, cerrando las puertas al Real Madrid a toda costa. El astro brasileño acudió a un torneo benéfico que realizó su fundación para apoyar a chicas al enfocarse al deporte y salir del peligro de sus barrios.

Se le preguntó al final sobre su continuidad en el PSG, la familia que lo respaldó tras las críticas en el Mundial sobre sus simulaciones y de Cristiano Ronaldo. Sobre el jugador dijo: “Yo le deseo toda la suerte, lo conozco, hemos platicado y se que le gustan los retos; y también le deseo lo mejor en esa nueva etapa al igual que a la Juventus”.

Acerca de las fuertes críticas recibidas previo durante y después del partido ante México respondió: “Me afectó? Claro, es algo que no debió crecer y me parece que exageraban ante mi. A veces me dejaba caer de más, pero bueno, no le pediré permiso a los defensas para avanzar; ellos abusaban. Vi los memes que se hicieron de mí, me afectaban pero al final los tomé con gracia, es más, puse en Instagram una broma referente a eso con unos niños. Me apoye en mi familia, en mi hijo y ahora todo está en el pasado”.

Se le criticó por dejarse caer en muchas ocasiones | Foto: Prensa FIFA

Sobre si es real su continuidad en Paris argumentó: “Claro, tengo contrato ya lo dije el jueves y lo digo hoy; me quedo al 100 por 100 con el PSG, sé que hay noticias falsas para vender y yo me acostumbré, se que dicen de mí, ya se que tengo que hacer sobre eso. Pero aquellos que llegan un poco más cerca de mi saben de las dificultades que implica ser Neymar”.

Después de disputar un partido con las chicas ganadoras del torneo, Neymar finalmente habló sobre este certamen: “Me alegra, ya es el 2º; que estas chicas sean ejemplo para todas las otras. Que el fútbol sea mas abierto, no solo el masculino, sino también el femenino, que sea mas apoyado, mas visto”.