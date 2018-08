Previa Independiente - Cerezo Osaka: por la 18va

Google Plus

El Rey de Copas va por una nueva coronación en Japón, como la Intercontinental 1984 o la Recopa 1996. Es porque este miércoles, desde las 7 hs, saldrá a la cancha en búsqueda del trofeo que se disputa desde el año 2008 y que reúne al campeón de la Copa Sudamericana con el ganador de la J-League: la Suruga Bank. En este caso, Independiente contra Cerezo Osaka, en dicha ciudad.

Ariel Holan viene preparando este partido hace semanas. Por lo tanto, él le solicitó a la dirigencia que se posponga el partido ante Brown de Adrogué por los 16avos de la Copa Argentina, que se iba a jugar un día antes del vuelo del plantel rojo al país asiático. Por lo tanto, el equipo llega descansado, con una prueba por la Copa Argentina, con goleada 8-0 a Central Ballester. El DT no planea hacer mayores cambios y pondrá en cancha a sus mejores soldados.

Por su parte, Cerezo Osaka disputará esta instancia por primera vez, ya que no ganaba una liga desde 1994. No es de los equipos más fuertes de su país, aunque es el vigente ganador de la J-League 2017 y la Supercopa japonesa 2018. Marcha en séptimo lugar en el campeonato actual, con 29 puntos, y hace seis partidos que no gana. En su plantel cuenta con un jugador que disputó el Mundial pasado, Hotaru Yamaguchi.

Este torneo, de carácter oficial (a pesar de que hay seis cambios permitidos), es de suma importancia para los de Avellaneda, ya que nunca lo ganaron y en caso de lograrlo, alcanzarán la cifra de 18 títulos internacionales, para igualar la línea de Boca Juniors (que llegó a esa suma en 2008). El Diablo no pudo con la Recopa a comienzo de año. ¿Tendrá una alegría oriental antes del arranque de la Superliga?

Formaciones

Cerezo Osaka: Kim Jin Hyeon; Riku Matsuda, Yusuke Maruhashi,Yasuki Kimoto, Matj Jonjic; Hotaru Yamaguchi, Kota Mizunuma, Hiroshi Kiyotake, Souza; Kenyu Sugimoto y Yang Dong Hyun. DT: Yoon Jong-hwan.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Juan Sánchez Miño; Fernando Gaibor, Francisco Silva, Pablo Hernández; Maximiliano Meza, Martín Benítez y Silvio Romero. DT: Ariel Holan.

Va por la revancha

No es la primera vez que el Rojo juega la Suruga Bank. Ya lo hizo en 2011, tras haber conquistado la Sudamericana 2010 de la mano de Antonio Mohamed. En dicha final, Jubilo Iwata dio el batacazo y tras empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, ganó por 4-2 en la definición por penales.