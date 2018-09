Sigue la debacle de delanteros en Colón

En la práctica del martes por la mañana en el predio Ciudad Fútbol que posee el club en la autopista Rosario-Santa Fe, el jugador Nicolás Leguizamón ha sufrido un esguince de tobillo que lo mantendría al margen del encuentro que estará disputando Colón frente a Independiente el día sábado desde las 13:15. Según las propias palabras del entrenador y médicos del club, el esguince es leve, por lo tanto se lo esperará hasta mañana como última instancia.

El panorama en Colón se tornó oscuro tras ésta noticia, y es que después de la lesión de Javier Correa (desgarro grado dos en el muslo derecho) llega la lesión de su reemplazante, quien venía de convertir un gol frente a San Lorenzo por Copa Argentina. Aún resta saber, en caso de que no llegue, quién ocupará el puesto de delantero en el próximo partido frente al Rojo en Avellaneda.

Acerca de esto, Eduardo Domínguez fijó su postura: “Alan puede jugar de nueve y también puede entrar Heredia. Mañana (por hoy) lo vamos a determinar, pero tampoco vamos a cambiar demasiado”.

Y desafió al respecto: “¿Qué problema habría si no hay referente de área? El equipo tiene que ser inteligente. Por ahí tenés dos nueves y no llegas al área. Yo no lo veo como una complicación”.

Al parecer, en su mente y en el seno del cuerpo técnico tienen en claro de qué manera irán a jugar al Estadio Libertadores de América. Una de las probabilidades más potables es que ingrese Leonardo Heredia en lugar de Leguizamón y pasarlo a Alan Ruiz a la posición de falso nueve.

Más allá de que últimamente está mal vista esa posición, efecto post-mundial, es el lugar de la cancha donde mejor rendimiento ha tenido el 10 Sabalero. Quien lo utilizó ahí fue Dario Franco en su paso por el club en 2016, en ese entonces, Ruiz se convirtió en el goleador del equipo con 7 goles. Entre los que se destaca un hat-trick frente a River en el Cementerio de Elefantes por la fecha 7 del Torneo Transición.