Estudiantes recibe a Aldosivi para seguir sumando

Este viernes en el marco de la fecha número cinco de la Superliga argentina de fútbol, Estudiantes de La Plata enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio Centenario de Quilmes desde las 19 horas. Tras un fin de semana sin actividad el Pincha vuelve a la cancha para continuar cosechando puntos.



Luego de vencer al Club Luján por los 16 avos de la Copa Argentina en los penales, sin realizar una gran actuación, el conjunto de Leandro Benítez quiere continuar afianzando a sus juveniles y tendrá una parada brava ante un recién ascendido. Aldosivi, con algunas caras conocidas, buscará los tres puntos para tratar de salir de la zona de descenso.

El conjunto marplatense concentró 19 jugadores, entre los que se destacan los ex Estudiantes Javier Iritier y Emiliano Ozuna, y los ex Gimnasia Denis Stracqualursi y Leandro Sapetti, aunque ninguno irá desde el arranque. En los nombres, Aldosivi posee jugadores de mucho renombre, tales como Luciano Pocrnijic (ex arquero de Newell’s), Ezequiel Videla (ex Racing) y Matías Pisano, ex Independiente.

De esta manera, los once que elegirá el DT del Tiburón son: Pocrnjic; Villalba, Mena, Amor, Iñiguez; Colman, Godoy, Yeri, Pisano; Telechea y Chávez.

Por el lado del Pincha, la única duda se encuentra sobre el sector derecho del mediocampo, ya que Pablo Luguercio, ex Aldosivi, entrenó los últimos días diferenciado debido a una molestia por lo que Benítez lo esperará hasta último momento. El resto del equipo será el que venció a Luján, con los juveniles Erquiaga, Pellegrini, Rodríguez y Apaolaza desde el inicio. Rodrigo Braña también estará desde el arranque.

De esta manera los once Albirrojos serán: Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Gastón Campi, Jonathan Schunke, Iván Erquiaga, Rodrigo Braña, Fernando Zuqui, Lucas Rodríguez, Matías Pellegrini, Pablo Luguercio o Carlo Lattanzio y Francisco Apaolaza.

Completan la lista de concentrados: Daniel Sappa, Fabián Noguera, Iván Gómez, Nahuel Estevez, Mariano Pavone, Lucas Albertengo y Gastón Fernández.

El encuentro será dirigido por el juez Hernán Mastrangelo, quien estará a cargo de un partido de Estudiantes por segunda vez. En su debut ante el Pincha, el Estudiantes dirigido por Leandro Benítez en pleno interinato, venció a Godoy Cruz en Mendoza con goles de Facundo Sánchez y Sebastián Dubarbier.